Rinvio intitolazione parco e panchina

giovedì, 25 novembre 2021, 09:20

Causa maltempo la cerimonia in programma questa mattina alle 9.30 a San Martino per l'intitolazione del giardino “25 novembre” e della panchina rossa realizzata in collaborazione con i ragazzi e le ragazze di Anffas è stata rinviata a data da destinarsi. L'appuntamento rientra nell'ambito delle iniziative della "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne".