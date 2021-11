Riunione ordinaria di studio dell'Accademia Aruntica

giovedì, 11 novembre 2021, 12:28

Riunione ordinaria di studio dell'Accademia Aruntica prevista sabato 13 novembre. Nell'occasione Romano Bavastro presenterà opere di Michele Monfroni, esposte in sala.



Segue il programma, che vedrà relatori Cristina Andrei, Marta Tongiani e Federico Morelli.



PROGRAMMA



Ore 15.30

Cristina Andrei

Apertura della Riunione Ordinaria di Studio



La Marfisa di Danese Cattaneo: racconto di una passione lunga venti anni.



Ore 16.00

Romano Bavastro

Michele Monfroni: nel suo atelier l’ultimo matador può incontrare San Francesco.



Ore 16.30

Marta Tongiani

Quando comprarono il Colosseo.Da Carrara in Siberia per la testa colossale di Lenin a Ulan De’ .



Ore 17.00

Federico Morelli

I parchi letterari:un perfetto connubio tra letteratura e promozione del territorio, una proposta per Carrara.



Ore 17.30

Luisa Passeggia

Maria Teresa e la sua immagine:un nuovo busto di Giovanni Antonio Cybei nell’esecuzione ottocentesca di Roberto Micheli Pellegrini?



Ore 18.00

Chiusura dei lavori