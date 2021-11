Rivoluzione Allegra: "Se non vogliamo fare la fine dei gilet gialli, occorre coordinamento"

sabato, 20 novembre 2021, 08:58

Il gruppo Rivoluzione Allegra, che si è reso protagonista di varie manifestazioni contro il green pass e le misure restrittive per i non vaccinati, in una nota stampa, riferisce della necessità di adottare strategie organizzative più incisive per evitare la dispersione del gruppo. La ragione di questa necessità, sta nella gestione della prossima manifestazione il 20 novembre di Roma che, a detta del gruppo, è stata indetta con un metodo opaco:" Il nostro movimento- scrive- se non vuole fare la fine dei GiletGialli, deve fare quattro passi avanti: sconfiggere gli atteggiamenti divisivi: ci vuole la massima unità; superare lo spontaneismo sgangherato: c'è bisogno di un'efficace e capillare organizzazione; basta navigare a vista: occorre un piano d'azione strategico e infine, allontanare megalomani, esibizionisti e provocatori: ci vuole un centro dirigente nazionale autorevole e democraticamente eletto dai coordinamenti territoriali.



La manifestazione di Roma - prosegue - al Circo Massimo, invece di andare in questa direzione, va in quella opposta: è fortemente divisiva in quanto proclamata escludendo i coordinamenti territoriali del movimento no green pass, e quelli di studenti, sanitari, insegnanti e lavoratori; non c'è alcuna organizzazione della manifestazione e tutto è lasciato all'improvvisazione, col rischio di pericolose infiltrazioni; tra le torbide finalità, circola quella, inaccettabile, che vorrebbe spingere il movimento a dare manforte a Salvini e Meloni; non si capisce chi siano davvero i promotori, se non confusionari che dichiarano che quella del 20 è la continuazione di quella del 9 ottobre ".