Sanac, Massa; unanimità in consiglio a mozione di Bugliani (Pd): "Serve massimo impegno per stabilimento strategico. Salvaguardare produzione e occupazione"

Altre notizie brevi

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:51

"Libera di essere Libera" è il titolo della tavolo rotonda organizzata dal Comune di Montignoso e dall'Associazione Sabine per il 25 novembre 2021 la Giornata Internazionale contro la Violenza di Genere e in programma venerdì prossimo con un programma ricco di ospiti e di eventi.

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:49

A San Carlo presto saranno ultimati i lavori della nuova piazza: l’amministrazione comunale sta procedendo con il completamento dell’intervento, apprezzato dai cittadini e dagli operatori commerciali della zona.

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:49

Domani, giovedì 25 novembre il Presidente del Gruppo Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, visiterà la Provincia di Massa Carrara.

mercoledì, 24 novembre 2021, 10:24

Italia Nostra, sezione Apuo Lunense, ricorda che sabato 27 novembre, alle 18, sarà presentato nella Sala dei Marmi dell’Accademia di Belle Arti di Carrara il libro “Il Calice Frantumato” di Arthur Alexanian, scrittore di origine armena, francese di passaporto e fiorentino di residenza.

mercoledì, 24 novembre 2021, 10:23

Il Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano parteciperà alla kermesse di conferenze che durerà dal 24 al 28 novembre con ospiti eccellenti della politica, dell'economia e del Terzo settore. Il rapporto tra le città metropolitane e le comunità rurali sarà il tema che si affronterà nel panel di giovedì 25 novembre alle 15.30.

mercoledì, 24 novembre 2021, 10:06

“Basta, diamo voce al silenzio” è il titolo dell’evento artistico culturale promosso dall’associazione “Carrara un museo a cielo aperto” in programma per domani 26 novembre 2021 nello studio di via Rossi, civico 5, con il patrocinio del Comune di Carrara, progetto “Carrara si cura” della Regione Toscana, Rete antiviolenza Massa,...

mercoledì, 24 novembre 2021, 10:04

Si terrà venerdì 26 novembre alle 17,30 il secondo appuntamento con Incroci, il ciclo di incontri organizzati dalla coalizione che candida Simone Caffaz a sindaco di Carrara alle elezioni amministrative della primavera 2022 per coinvolgere esperti ed operatori dei vari settori nonché semplici cittadini e accoglierne opinioni, suggerimenti ed eventuali...

mercoledì, 24 novembre 2021, 09:04

La regione toscana stoppa i controlli ARPAT nelle cave. Il progetto permetteva ad ARPAT, ente di emanazione regionale, di verificare le modalità di estrazione e le prescrizioni di carattere ambientale garantendo, di conseguenza, condizioni di lavoro migliori e più sicure.

mercoledì, 24 novembre 2021, 08:59

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione delle pellicole proiettate in sala, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 25 novembre al 5 dicembre.

martedì, 23 novembre 2021, 21:31

"La ripresa in tempi rapidi degli ordini, oggi in via di esaurimento, è una condizione indispensabile per garantire la continuità produttiva dello stabilimento Sanac di Massa. Per questo anche la Toscana si unisce alle richieste di sindacati e istituzioni al Ministero dello sviluppo economico perchè si faccia garante di una...