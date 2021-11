Torna il “sabato dell’ambiente” del Consorzio

giovedì, 25 novembre 2021, 13:20

Tante associazioni, decine e decine di volontari, gli Enti in prima linea: questo week-end torna il “sabato dell’ambiente” del Consorzio 1 Toscana Nord, la manifestazione che in varie zone del comprensorio vede impegnati molti cittadini nella pulizia partecipata dei corsi d’acqua da rifiuti e plastiche.

“L’iniziativa rientra nel progetto “Salviamo le tartarughe marine, salviamo il Mediterraneo” – spiega il presidente, Ismaele Ridolfi – Il Consorzio, primo Ente consortile in Italia ad avere approvato la dichiarazione di emergenza climatica, ha cuore la sicurezza idraulica del territorio, e assieme anche la sicurezza ambientale. La raccolta dei rifiuti negli alvei e lungo gli argini è il nostro contributo in tale direzione: affinché le plastiche non finiscano, tramite i fiumi, in mare. Una vasta alleanza è al nostro fianco: le associazioni, i volontari, ma anche i Comuni e le aziende dei rifiuti che collaborano con noi. A tutti i cittadini che hanno a cuore l’ambiente l’invito a partecipare insieme a noi”.

Per informazioni e adesioni, si può inviare una mail a stampa@cbtoscananord.it.

Ecco il programma completo delle pulizie partecipate in programma.

Lucchesia.

GAM Il Faro, ore 15,00, piazzale Chiesa di Parezzana; Il Bucaneve Centro cittadinanza Oltreserchio e Uniti per l’Oltreserchio, ore 9,00, distributore di carburanti in via di Poggio a Santa Maria a Colle; Gruppo Donatori di Sangue Fratres Paganico, ore 10,00, rotonda del Frizzone; Racchetta Vorno, ore 8,30, sede dell’associazione; Atletico Gragnano, ore 9,00, bar Le Follie; Insieme per Maggiano, ore 14,00, parco giochi parrocchiale; WWF Alta Toscana, ore 9,00, via di Corte Cesarini, Montuolo; ANPANA Lucca, ore 9,30, piazzale Tre Cancelli, Monte San Quirico; Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Lunata, ore 14,30, via Berti angolo con via Pesciatina; Percorso in Fattoria, ore 9,30, Fattoria Urbana Riva degli Albogatti di Nave; Pons Tectus, ore 9,30, piazzale antistante la Chiesa di Pontetetto; Legambiente e Piana lucchese, ore 8,30, scuola media di Lammari.

Lunigiana.

Associazione Pietro Ravera, ore 9,00, ponte della Creusa, Pontremoli; Osservatorio Raffaelli, ore 9,45, teatro di Bagnone; La Cuccia di Meme, ore 8,30, sede dell’associazione a Fosdinovo.