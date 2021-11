Vaccino, da oggi terza dose prenotabile anche per gli over 18

Altre notizie brevi

martedì, 30 novembre 2021, 09:38

“Resistere Per chi non si arrende un altro mondo è possibile – In solidarietà con le donne afghane” è il titolo dell’evento promosso dallo Spi Cgil e che si svolgerà nell’aula magna dell’Istituto Zaccagna, a Carrara, giovedì 2 dicembre alle 10. Presenta Mary Almarcegui segretaria Spi Cgil Massa Carrara, coinvolgendo...

lunedì, 29 novembre 2021, 19:44

Dalla sera di oggi, lunedì 29 novembre, fino alla mattina di domani, martedì 30 novembre, in tutta la Toscana le temperature saranno ampiamente sotto lo zero, con possibilità di formazione di ghiaccio un po' in tutta la regione e, in particolare, sulle zone interessate dalle precipitazioni degli ultimi giorni. Per...

domenica, 28 novembre 2021, 10:43

Proseguono i servizi gratuiti di Nausicaa Spa per la salute e il benessere. Lunedì 29 novembre alla farmacia comunale di Fossone sarà la giornata dedicata alla posturologia con la dottoressa Antonella Principe (dalle 16 alle 19). Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 0585 55954 o recandosi direttamente in farmacia.

sabato, 27 novembre 2021, 22:31

Dopo la lunga pausa, dovuta alla pandemia, la presidenza del Consiglio comunale di Massa annuncia il ritorno della celebrazione della Festa della Toscana, con una seduta straordinaria presso la Casa di Reclusione di Massa,il 29 novembre dalle ore 9.30. Il programma prevede, oltre la presenza dei consiglieri comunali, del sindaco Persiani...

sabato, 27 novembre 2021, 14:46

Il movimento Left, in una nota stampa, critica il governo regionale per aver apposto modifiche alla legge Marson del 2014, con la quale la Toscana si era dotata della più avanzata normativa in campo nazionale per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio contro gli "assalti" dell'urbanistica del cemento...

sabato, 27 novembre 2021, 13:56

Emessa allerta codice giallo rischio idrogelogico idraulico reticolo minore dalle ore 15.00 sabato, 27 novembre 2021 alle ore 12.00 domenica, 28 novembre 2021, - mareggiate e vento già in corso fino alle ore 23.59 domenica, 28 novembre 2021 .

sabato, 27 novembre 2021, 13:52

Arrivano le prenotazioni online sul sito web di Nausicaa. Al fine di evitare code e assembramenti, e nel contempo snellire i tempi di attesa telefonici, le farmacie comunali di Nausicaa hanno messo online un sistema di prenotazione per poter effettuare i tamponi, nel pieno rispetto delle regole anticovid.

venerdì, 26 novembre 2021, 19:08

Nausicaa Spa ricorda che entro il 31 dicembre 2021 si potrà rinnovare il servizio di luci votive per i propri defunti nei cimiteri di Carrara. Per quelle famiglie che scegliessero di non rinnovare il pagamento, non sarà necessario inoltrare ulteriori comunicazioni e il servizio non verrà automaticamente prorogato.

venerdì, 26 novembre 2021, 17:26

I consiglieri Angelini, Bertola, Casali, componenti l'assemblea al consorzio di bonifica Toscana Nord, presentano un emendamento urgente da inserire alla proposta di delibera in approvazione, riguardante del piano di manutenzione dei fossi e canali per il 2022, all'esame della assemblea il 29 novembre.Nell'emendamento si chiede che venga fatta dal consorzio...

venerdì, 26 novembre 2021, 16:09

Riapriranno gli hub di Carrara e di Livorno.