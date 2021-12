A Podenzana l’annullo filatelico e la cartolina dedicata ai piccoli comuni

Altre notizie brevi

venerdì, 10 dicembre 2021, 16:44

Italia Nostra Sezione Apuo Lunense, in un comunicato, illustra un riassunto del suo intervento avvenuto nel corso di un incontro all'Autorità Portuale di Marina di Carrara, organizzato da Articolo Uno, lo scorso sabato 4 dicembre, relativo alla tematica delle strutture portuali di Marina di Carrara.L'intervento è stato curato dal geologo...

venerdì, 10 dicembre 2021, 16:37

Una buona notizia per il futuro dello stabilimento Nuova Sanac. Lo comunica l’onorevole Cosimo Ferri che ha partecipato stamani alla manifestazione sindacale che si è tenuta di fronte al Mise. Il ministero ha, infatti, ha approvato il bando di gara proposto dai commissari: uscirà nei prossimi giorni.

venerdì, 10 dicembre 2021, 14:56

Una nuova perturbazione interesserà oggi, venerdì 10 dicembre, pressoché tutta la Toscana, con precipitazioni che, a partire dalle zone costiere, si estenderanno al resto del territorio regionale. Sono previste piogge dal pomeriggio, anche con rovesci e temporali sulle zone meridionali, e nevicate, che interesseranno, fino alla mattina di domani, sabato...

venerdì, 10 dicembre 2021, 14:28

Visto il successo riscontrato degli anni scorsi, anche quest’anno viene riproposta l’iniziativa“la vetrina più bella del 2021”. L'obiettivo è quello di creare l'occasione affinché i cittadini trovino una atmosfera di festa anche in questo difficile momento di crisi economica e uno stimolo ad innovarsi e a non arrendersi nonostante le tante difficoltà.

venerdì, 10 dicembre 2021, 12:43

Il progetto di cooperazione interterritoriale “Biosfera coast to coast: dal delta del Po all'Appennino seguendo i percorsi della fede” (“DELTAPP”), finanziato dalla Misura 19 dei Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020 delle Regioni Veneto e Toscana, nasce dalla volontà del GAL Polesine Delta Po, GAL MontagnAppennino e GAL Consorzio Lunigiana di...

venerdì, 10 dicembre 2021, 12:36

Rafforzare la cultura della trasparenza e della legalità, accogliere i giudizi e i suggerimenti dei cittadini sulla cosiddetta “Amministrazione trasparente”: è questo l’obiettivo della sesta edizione della “Settimana della trasparenza” organizzata dall’Azienda USL Toscana nord ovest che si svolgerà dal 13 al 19 dicembre.“La normativa – spiega Maria Bartolozzi, Responsabile aziendale della Trasparenza – prevede...

venerdì, 10 dicembre 2021, 10:49

A seguito della revoca dello sciopero nazionale dei servizi di igiene urbana previsto per il giorno 13 dicembre, Nausicaa Spa comunica che svolgerà regolarmente i propri servizi.

giovedì, 9 dicembre 2021, 18:38

"Cari bambini, sto arrivando!" Al caffè della Beppina domenica 12 dicembre è in arrivo Santa Claus. Quest'anno il Natale a Mirteto si fa speciale: per intrattenere grandi e piccini, alcune attività della zona hanno deciso di organizzare una festa all'aperto nel rispetto delle normative anticontagio.

giovedì, 9 dicembre 2021, 18:37

"Riccardo Bruschi non ha scritto alcunché di anormale o di "fascista", parola passe-partout che certuni usano quando non hanno argomenti e vogliono denigrare l'avversario. Non è questa la nostra visione della democrazia e del dibattito che la alimenta.

giovedì, 9 dicembre 2021, 18:32

Ultimi giorni per partecipare al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni realizzato da Istat che quest’anno coinvolge 2 milioni 472.400 di famiglie in 4.531 Comuni del territorio nazionale e circa 3.400 famiglie del nostro Comune.Il Censimento non riguarda l'intera popolazione ma è effettuato a campione: questo significa che possono...