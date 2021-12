Firmato accordo tra Fonteviva e istituto alberghiero

giovedì, 2 dicembre 2021, 14:04

Siglato un accordo tra Fonteviva e Istituto Professionale Alberghiero G.Minuto di Massa per portare l’acqua del territorio nelle tavole del ristorante della scuola e educare gli studenti, futuri chef e responsabili di sala, a proporre l’acqua che proviene dalle nostre fonti. “Una buona occasione - spiega il presidente di Evam Spa Lorenzo Porzano- di investire sul territorio ma anche di dare una mano ad una scuola che è un’eccellenza assoluta nel panorama della formazione nell’ambito della ristorazione. È impensabile che all’Istituto, da qualche tempo, non fosse più adottata l’acqua Fonteviva e quindi abbiamo deciso di rinnovare una collaborazione, grazie alla dirigente scolastica Silvia Bennati, che ha compreso e voluto fortemente che la nostra acqua tornasse a far parte dell’educazione scolastica degli studenti e un ringraziamento anche a Laura Iacopetti responsabile del convitto. Ho anche un sogno - conclude Porzano- di istituire proprio al Minuto una “Fonteviva Academy” in cui i ragazzi potranno studiare le proprietà della nostra acqua, proporla in futuro anche nei loro ristoranti, creare un circolo virtuoso in cui Fonteviva sarà sulle tavole di attività di ristorazione, bar e tutto ciò che concerne il buon cibo e la promozione del territorio; esattamente come un altro colosso mondiale dell’acqua sta già facendo”. “Per noi la formazione è fondamentale - afferma la preside del Minuto Silvia Bennati- con la nostra cucina didattica e del ristorante anche aperto al pubblico esterno alla scuola cerchiamo di far comprendere il grande lavoro che i professori e i ragazzi stanno facendo e li incentiviamo a proiettarsi nel mondo degli impieghi futuri mettendosi alla prova con una vera clientela. La forza della cucina didattica è anche l’utilizzo di prodotti a chilometro zero e quindi la decisione di adottare la nostra acqua è stata fondamentale”.