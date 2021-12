Acqua non potabile, i circoli Pd massa centro e paesi a monte chiedono chiarezza

giovedì, 16 dicembre 2021, 12:40

Oggi il sindaco Francesco Persiani, ha firmato un'ordinanza per il divieto di utilizzo, per il consumo umano salvo previa bollitura per 15 minuti, dell’acqua erogata dall’acquedotto comunale che serve l’area , San Carlo , Volpigliano, Volpara, Tombara ,La Rocca. Tecchioni e Le Grazie L’ordinanza ha decorrenza immediata e fino al ripristino dei parametri di legge. L’atto, sta destando molta preoccupazione e agitazione nei cittadini massesi.



«L’ordinanza – secondo i circoli PD Massa Centro e Paesi a monte – crea oggettiva preoccupazione . Ancora una volta questa amministrazione, dà prova della sua inadeguatezza, creando stress tra la gente».Non è la prima volta che Massa si trova in questa situazione e ora i due circoli del Pd chiedono risposte .«Ci dispiace prendere atto, ancora una volta dei problemi che vanno a colpire un bene primario per i cittadini massesi si tratta di salute pubblica e devono essere messe in campo, da chi ne è responsabile, tutte quelle azioni volte a salvaguardare la salute dei cittadini". Chiediamo quindi al sindaco Francesco Persiani di fare chiarezza ma soprattutto a Gaia di sapere come mai a distanza di poco tempo dall'ultimo divieto non sono stati presi opportuni provvedimenti al fine di evitare ulteriori disagi per le circa 800 utenze.