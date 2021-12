Aics Massa Carrara cerca candidati per il servizio civile universale

Altre notizie brevi

martedì, 14 dicembre 2021, 11:07

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione dei film proiettati in sala, al Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici, dal 15 al 22 dicembre.Programmi:CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARACINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIACINEMA- TEATRO ASTORIA LERICI CINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARAMercoledi 15 DicembreORE 17.00 -21.00 I FRATELLI DE FILIPPO (Evento...

lunedì, 13 dicembre 2021, 19:02

La tecnologia SAR per individuare più puntualmente e rapidamente le perdite occulte presenti sulla rete idrica: il gestore GAIA S.p.A. dà il via a una capillare campagna di ricerca perdite che nei prossimi 3 anni interesserà i comuni con maggiore incidenza di dispersione idrica.

lunedì, 13 dicembre 2021, 18:59

Da giovedì (16 dicembre) parte in Toscana la vaccinazione per i bambini che hanno dai 5 agli 11 anni. Nell'Azienda USL Toscana nord ovest sono 71.167 i bambini in questa fascia di età che possono essere vaccinati.

lunedì, 13 dicembre 2021, 18:48

Alla votazione hanno partecipato 308 soci, pari all'80,8% degli aventi diritto. Tra i 40 componenti eletti nella lista regionale, il 52,4% sono donne. Questa mattina si sono chiuse le operazioni di voto per l'elezione dell'Assemblea regionale di Sinistra Civica Ecologista.

lunedì, 13 dicembre 2021, 14:23

In un periodo di difficoltà economica dovuta alla persistente emergenza sanitaria, l’assessorato al Sociale ha previsto un ulteriore progetto per incontrare le necessità delle famiglie. Il nuovo bando, aperto fino al 31 dicembre, riguarda gli animali da affezione e prevede il rimborso delle spese veterinarie, debitamente documentate e sostenute nel...

sabato, 11 dicembre 2021, 16:10

Una partita di Giovanissimi per Matteo Canci, arbitro di serie C

sabato, 11 dicembre 2021, 14:42

La perturbazione che ha portato pioggia e neve anche in Toscana si sta allontanando verso il sud Italia ma scendono sottozero, dal primo pomeriggio di sabato 11 dicembre fino a domenica mattina, le temperature nelle zone interne, con il rischio dunque di formazione di ghiaccio nei fondovalle e sulle colline dove...

sabato, 11 dicembre 2021, 13:25

Autolinee Toscane informa che da lunedì, 13 dicembre, l’infopoint attualmente presente nei locali del bar di Piazza IV Novembre alla Stazione ferroviaria di Massa, sarà momentaneamente spostato presso la sede dell’azienda di via Catagnina a Massa. Qui I cittadini interessati potranno ricevere informazioni e assistenza per registrarsi nel portale di Autolinee Toscane così da accedere a tutti I servizi online che l’azienda mette...

sabato, 11 dicembre 2021, 12:20

Dopo la grande anteprima Al Teatro di San Carlo de I Fratelli De Filippo , arriva in esclusiva al Cinema Garibaldi Carrara , nei giorni Lunedi 15 e Mercoledi 17 Dicembre alle ore 17.00 e 21.00 . "I Fratelli De Filippo, è il quadro, non solo per la storia italiana, ma per...

venerdì, 10 dicembre 2021, 16:44

Italia Nostra Sezione Apuo Lunense, in un comunicato, illustra un riassunto del suo intervento avvenuto nel corso di un incontro all'Autorità Portuale di Marina di Carrara, organizzato da Articolo Uno, lo scorso sabato 4 dicembre, relativo alla tematica delle strutture portuali di Marina di Carrara.L'intervento è stato curato dal geologo...