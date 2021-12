Al Garibaldi Carrara, Il Nuovo, Astoria dal 15 al 22 dicembre

martedì, 14 dicembre 2021, 11:07

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione dei film proiettati in sala, al Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici, dal 15 al 22 dicembre.



Programmi:



CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARACINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIACINEMA- TEATRO ASTORIA LERICI CINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARAMercoledi 15 DicembreORE 17.00 -21.00 I FRATELLI DE FILIPPO (Evento in contemporanea nazionale) Giovedi 16 Dicembre

ORE 21.00 ANTICHI MAESTRI ( Stagione Teatrale)



Venerdi 17 Dicembre ORE 21.00 DIABOLIK ( In contemporanea nazionale)

Sabato 18 Dicembre ORE 16.00-18.15-21.00 DIABOLIK ( In contemporanea nazionale)

Domenica 19 Dicembre ORE 16.00-18.15-21.00 DIABOLIK ( In contemporanea nazionale)

Lunedi 20 DicembreORE 21.00 DIABOLIK ( In contemporanea nazionale) Martedi 21 DicembreORE 21.00 DIABOLIK ( In contemporanea nazionale) Mercoledi 22 DicembreORE 21.00 DIABOLIK ( In contemporanea nazionale)



CINEMA/TEATRO IL NUOVO LA SPEZIAMercoledi 15 DicembreORE 15.00 I FRATELLI DE FILIPPO (Evento in contemporanea nazionale)ORE 17.30 CATERINA CASELLI UNA VITA CENTO VITE ( Evento Musicale)

ORE 19.30 DIGIMON ADVENTURE LAST EVOLUTION KIZUNA (La Grande Animazione)

ORE 21.15 I FRATELLI DE FILIPPO (Evento in contemporanea nazionale)

Giovedi 16 Dicembre

ORE 16.00 SULL'ISOLA DI BERGMAN (Presentato al Festival di Cannes) - Versione doppiata in Italiano

ORE 18.15 THE FRENCH DISPATCH ( A Grande Richiesta) Versione doppiata in ItalianoORE 21.00 EUROPA CINEMA :PETITE MAMAN ( Ingresso Libero fino ad esaurimento posti) -In Collaborazione Europe Direct-Provincia della Spezia)

Venerdi 17 Dicembre ORE 16.15 THE FRENCH DISPATCH ( A Grande Richiesta) Versione doppiata in Italiano

ORE 18.15 SULL'ISOLA DI BERGMAN (Presentato al Festival di Cannes) - Versione doppiata in ItalianoORE 21.00 THE FRENCH DISPATCH ( A Grande Richiesta) Versione doppiata in Italiano



Sabato 18 Dicembre ORE 15.00 DIGIMON ADVENTURE LAST EVOLUTION KIZUNA (La Grande Animazione)

ORE 17.00 SULL'ISOLA DI BERGMAN (Presentato al Festival di Cannes) - Versione doppiata in ItalianoORE 19.00-21.15 THE FRENCH DISPATCH ( A Grande Richiesta) Versione doppiata in Italiano



Domenica 19 Dicembre ORE 11.00 (Matinèe) SULL'ISOLA DI BERGMAN (Presentato al Festival di Cannes) - Versione originale con sottot. in italianoORE 15.00 SULL'ISOLA DI BERGMAN (Presentato al Festival di Cannes) - Versione doppiata in Italiano ORE 17.15 THE FRENCH DISPATCH ( A Grande Richiesta) Versione doppiata in ItalianoORE 19.15 SULL'ISOLA DI BERGMAN (Presentato al Festival di Cannes) - Versione doppiata in Italiano

ORE 21.15 THE FRENCH DISPATCH( A Grande Richiesta) Versione originale con sottot. in italiano



Lunedi 20 DicembreORE 16.00 THE FRENTCH DISPATCH ( A Grande Richiesta) Versione doppiata in Italiano

ORE 18.00 L'OCCHIO DI VETRO (Festival del Documentario) * Biglietto unico euro 5,00 valido per tutte le proiezioni del Festival

ORE 19.30 RADIOGRAPH OF A FAMILY (Festival del Documentario) * Biglietto unico euro 5,00 valido per tutte le proiezioni del Festival

ORE 21.00 THE FRENCH DISPATCH ( A Grande Richiesta) Versione originale con sottot. in italiano



Martedi 21 DicembreORE 16.00 THE FRENCH DISPATCH ( A Grande Richiesta) Versione doppiata in Italiano

ORE 18.00 THE OTHER SIDE OF THE RIVER (Festival del Documentario) * Biglietto unico euro 5,00 valido per tutte le proiezioni del Festival

ORE 19.30 CITIZEN NOBEL (Festival del Documentario) * Biglietto unico euro 5,00 valido per tutte le proiezioni del FestivalORE 21.00 THE FRENCH DISPATCH( A Grande Richiesta) Versione originale con sottot. in italiano



Mercoledi 22 DicembreORE 16.00 SULL'ISOLA DI BERGMAN (Presentato al Festival di Cannes) - Versione doppiata in ItalianoORE 18.00 LE REGARD DE CHARLES (Festival del Documentario) * Biglietto unico euro 5,00 valido per tutto il Festival

ORE 19.30 L'OCCHIO DI VETRO (Festival del Documentario) * Biglietto unico euro 5,00 valido per tutto il Festival

ORE 21.00 THE FRENCH DISPATCH ( A Grande Richiesta) Versione doppiata in Italiano



CINEMA ASTORIA LERICIMercoledi 15 DicembreORE 17.00 -21.00 I FRATELLI DE FILIPPO ( Evento in contemporanea nazionale )

Giovedi 16 Dicembre

ORE 21.00 DIABOLIK ( In contemporanea nazionale)



Venerdi 17 Dicembre ORE 21.00 DIABOLIK ( In contemporanea nazionale)

Sabato 18 Dicembre ORE 16.00-18.15-21.00 DIABOLIK ( In contemporanea nazionale) Domenica 19 Dicembre ORE 16.00-18.15-21.00 DIABOLIK ( In contemporanea nazionale) Lunedi 20 DicembreORE 21.00 DIABOLIK ( In contemporanea nazionale) Martedi 21 DicembreORE 21.00 DIABOLIK ( In contemporanea nazionale) Mercoledi 22 DicembreORE 21.00 IL CIRCO GALLEGGIANTE (Un viaggio al presente alla scoperta del circo contemporaneo ) (Ingresso Libero su Prenotazione)









NOTE :

I FRATELLI DE FILIPPO Nuovo film da regista di Sergio Rubini, nel mondo dei giovani Eduardo, Titina e Peppino De Filippo, raccontati dall'infanzia fino a alla formazione della compagnia del Teatro Umoristico I De Filippo. I fratelli De Filippo recitano Mario Autore (Eduardo), Domenico Pinelli (Peppino) e Anna Ferraioli Ravel (Titina). Il ruolo di Eduardo Scarpetta, padre naturale dei tre fratelli, è interpretato da Giancarlo Giannini, mentre suo figlio Vincenzo ha il volto di Biagio Izzo. Con il suo film i regista ha voluto restituire al pubblico un racconto inedito su Peppino, Eduardo e Titina, tirandoli fuori dalla naftalina e togliendo loro di dosso la "polvere del mito". I suoi tre teatranti sono diventati così ragazzi pieni di entusiasmo, cresciuti all'ombra di un genitore ingombrante che non li ha mai riconosciuti e tenuti uniti da una madre amorevole e forte. DIGIMON ADVENTURE: LAST EVOLUTION KIZUNA un evento imperdibile che chiude la saga. Dai produttori del grande successo internazionale "Dragon Ball Super: Broly – Il Film", arriva il nuovo nonché ultimo lungometraggio della serie che ha segnato insieme ai Pokemon un'intera generazione e che celebra il suo 20° anniversario. CATERINA CASELLI UNA VITA CENTO VITE E' il racconto in prima persona di Caterina Caselli che si svela in un dialogo intenso e serrato tratteggiando la figura di una donna che ha fatto della sua passione per la musica la vocazione di un'intera vita. Alternando aneddoti intimi a testimonianze pubbliche, ne emerge il ritratto di una donna che ha attraversato il tempo e spesso lo ha anticipato, attraverso un percorso esistenziale coraggioso, controcorrente, e una vita che non sempre è stata facile: da artista rivoluzionaria negli anni '60 ad imprenditrice che ha saputo portare la musica italiana nel mondo. Andrea Bocelli, Elisa, Ennio Morricone sono solo alcuni dei nomi citati nel documentario, accanto alle straordinarie partecipazioni di Francesco Guccini, Paolo Conte. SULL'ISOLA DI BERGMAN Una coppia di registi americani si reca nell'isola di Fårö, sulle orme del grande regista svedese Ingmar Bergman, per trovare anche l'spirazione al loro prossimo film. La regista parigina affronta l'ennesimo sconfinamento tra realtà e finzione, dove la costruzione artistica si affaccia e si confonde con la quotidianità, Mia Hansen-Løve prosegue il suo cinema di emozioni e di relazioni 'in minore' e firma un film più sensuale che cerebrale. Con uno sguardo personale, così generoso da diventare universale, ci rimanda ai nostri sogni, ai nostri desideri, alle nostre scelte e al potere incandescente del nostro immaginario. Lontano dall'essere convitato di pietra, statua sepolcrale, Bergman ritorna sulla terra e balla sul singolo irresistibile degli Abba



PETITE MAMAN L'infanzia è un periodo magico, il bambino è un mago. Egli può trasformare la realtà secondo il suo volere. Ma l'adulto ? Secondo Celine Sciamma anche, perché l'infanzia non finisce, dura per sempre. Infatti Celine inventa una storia magica in cui una bellissima bambina di 8 anni, Nelly. Un film pieno di dolcezza, di bellezza, senza nessuna tensione, nessuna competizione

THE FRENCH DISPATCH Un monumento alla grazia con un flusso ininterrotto di dialoghi e una parata di grandissimi attori. Ispirandosi ad articoli e firme storiche dell'amato periodico statunitense «The New Yorker» (come si vede dalle copertine nei titoli di coda), ma spostando l'azione in Francia, l'ultima pellicola di Anderson è (anche e non soltanto) un sentito omaggio a qualcosa che sta scomparendo (o è già scomparso), a una cultura passata di moda, a un certo modo di fare giornalismo, all'onesta ricerca della verità, al gioco di squadra, a una tradizione e alla descrizione dei stupefacenti sistemi e meccanismi nascosti dietro il fascino della carta stampata e, per estensione, del cinema analogico (l'opera è girata su pellicola), oggi sempre più soppiantati dal telematico e dal digitale.

L'OCCHIO DI VETRO . A partire dal diario scritto in guerra dal prozio, il regista indaga un versante nascosto della propria famiglia per comporre un mosaico inedito e sfaccettato della storia d'Italia. Il racconto di un viaggio nel tempo e nella memoria, alla ricerca del passato fascista di una famiglia.

RADIOGRAPH OF A FAMILY una storia d'amore, due modi di intendere la vita e la fede, con una figlia divisa tra un padre laico e una madre religiosa praticante negli anni che hanno cambiato la storia dell'Iran.

THE OTHER SIDE OF THE RIVER Scegliere di vivere 'on the other side of the river' - simbolicamente e concretamente -non è affatto facile, specialmente per una ragazza di 19 anni piena di sogni e vitalità. Nel coinvolgente documentario The other side of the river, la regista tedesca Antonia Kilian racconta la scelta radicale e determinata di Hala, il suo percorso coraggioso verso l'emancipazione personale, le sue motivazioni individuali e civili e l'adesione ad un movimento per la liberazione femminile forte e ben organizzato.

CITIZEN NOBEL Il Premio Nobel per la Chimica ricevuto trasforma la vita dell'anziano scienziato Jacques Dubochet, il quale si ritrova improvvisamente sotto i riflettori, passando dall'ombra della ricerca scientifica alla luce del successo internazionale. Richiesto da ogni parte, come può utilizzare questa sua inaspettata visibilità e cosa può fare con la sua voce che ora tutti vogliono ascoltare? Come avere un ruolo e individuare quali lotte condurre? Come diventare un "Cittadino Nobel", con l'obiettivo di assumersi la propria responsabilità di ricercatore e di membro della comunità umana? Il film documenta il percorso intrapreso da questo scienziato, tanto originale quanto straordinario nella divulgazione scientifica.

LE REGARD DE CHARLES Nel 1948 Édith Piaf regalò a Charles Aznavour la sua prima cinepresa. Fino al 1982 Charles ha collezionato ore di girato che costituiscono il corpus straordinario di un diario filmato. Qualche mese prima della sua scomparsa inizia con Marc di Domenico a rivedere quel materiale. Il risultato è un film unico costruito su immagini e parole del grande cantante franco-armeno.

DIABOLIK A vestire i panni del "Re del Terrore", il ladro più affascinate e spietato di tutti i tempi è Luca Marinelli , mentre Miriam Leone e Valerio Mastandrea interpretetano rispettivamente l'affascinante Eva Kant e il determinato ispettore Ginko. Ambientato nella città immaginaria di Clerville a fine anni '60, il film segue le avventure di Diabolik, ladro spregiudicato dal volto misterioso, che ha messo a segno l'ennesimo colpo, sfuggendo alla polizia sulla sua splendente Jaguar E-type. A conquistare l'attenzione di Diabolik sarà la bellissima Eva Kant, un'ereditiera arrivata in città con un gioiello di grande pregio, il famoso diamante rosa. Nel tentativo di rubare la preziosa pietra, Diabolik rimarrà stregato dalla seducente donna. Questa volta però l'Ispettore Ginko, aiutato dalla sua squadra, ha messo a punto un infallibile piano per intrappolare l'abile ladro.

Riuscirà Diabolik a farla franca anche questa volta?

IL CIRCO GALLEGGIANTEUn viaggio al presente alla scoperta del circo contemporaneo attraverso l'esperienza performativa e di crescita del gruppo adolescenti della scuola di Circo Galleggiante. Una creazione tra acrobazie aeree, danza, giocoleria, teatro fisico e ricerca, in un continuo dialogo tra l'oggi, il passato e il futuro, come se fosse domani.

ANTICHI MAESTRI Opera conclusiva di un'ideale "trilogia delle arti", Antichi Maestri è un romanzo del 1985 dedicato all'arte figurativa, preceduto da Il soccombente (1983), dedicato alla musica, e da A colpi d'ascia (1984), incentrato sull'arte drammatica. Il libro fin dalla sua prima edizione riporta il sottotitolo, non trascurabile, di Commedia. Bernhard, difatti, innesca un feroce divertissement verso quello che lo scrittore austriaco considera simbolo dell'ipocrisia per eccellenza: l'essere umano.





Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito WWW. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema . NON C'E' NESSUN OBBLIGO DI PRENOTAZIONE