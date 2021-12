Al Garibaldi Carrara, Il Nuovo e Astoria dal 4 all'8 dicembre

venerdì, 3 dicembre 2021, 10:19

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione delle pellicole proiettate in sala, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici, dal 4 all'8 dicembre.





CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARA

CINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA

CINEMA- TEATRO ASTORIA LERICI

Sabato 4 Dicembre

ORE 15.00-ENCANTO ( Bambini al Cinema)

ORE 17.15-19.15-21.15 CRY MACHO RITORNO A CASA (L'Ultimo film di Clint Eastwwod)

Domenica 5 Dicembre

ORE 15.00-ENCANTO ( Bambini al Cinema)

ORE 17.15-19.15-21.15 CRY MACHO RITORNO A CASA (L'Ultimo film di Clint Eastwwod)

Lunedi 6 Dicembre

ORE 21.00 CRY MACHO RITORNO A CASA (L'Ultimo film di Clint Eastwwod)



Martedi 7 Dicembre

ORE 21.00 CRY MACHO RITORNO A CASA (L'Ultimo film di Clint Eastwwod)

Mercoledi 8 Dicembre

ORE 15.00-ENCANTO ( Bambini al Cinema)

ORE 17.15-19.15-21.15 CRY MACHO RITORNO A CASA (L'Ultimo film di Clint Eastwwod)



CINEMA/TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA

Sabato 4 Dicembre

ORE 14.15- 16.45-19.15-21.30 E' STATA LA MANO DIO ( Il Candidato agli Oscar per L'Italia)

Domenica 5 Dicembre

ORE 11.00 (Mattinèe) 14.15- 16.45-19.15-21.30 E' STATA LA MANO DIO ( Il Candidato agli Oscar per L'Italia)

Lunedi 6 Dicembre

ORE 15.30-18.00-21.00 E' STATA LA MANO DIO ( Il Candidato agli Oscar per L'Italia)



Martedi 7 Dicembre

ORE 15.30-18.00-21.00 E' STATA LA MANO DIO ( Il Candidato agli Oscar per L'Italia)

Mercoledi 8 Dicembre

ORE 14.30-17.00-19.15-21.30 E' STATA LA MANO DIO ( Il Candidato agli Oscar per L'Italia)



CINEMA ASTORIA LERICI

Sabato 4 Dicembre

ORE 15.00-ENCANTO ( Bambini al Cinema)

ORE 17.15-19.15-21.15 CRY MACHO RITORNO A CASA (L'Ultimo film di Clint Eastwwod)

Domenica 5 Dicembre

ORE 15.00-ENCANTO ( Bambini al Cinema)

ORE 17.15-19.15-21.15 CRY MACHO RITORNO A CASA (L'Ultimo film di Clint Eastwwod)

Lunedi 6 Dicembre

ORE 21.00 CRY MACHO RITORNO A CASA (L'Ultimo film di Clint Eastwwod)



Martedi 7 Dicembre

ORE 21.00 CRY MACHO RITORNO A CASA (L'Ultimo film di Clint Eastwwod)

Mercoledi 8 Dicembre

ORE 15.00-ENCANTO ( Bambini al Cinema)

ORE 17.15-19.15-21.15 CRY MACHO RITORNO A CASA (L'Ultimo film di Clint Eastwwod)



NOTE :

E' STATA LA MANO DI DIO Un film bellissimo, maturo e commovente. Paolo Sorrentino fa i conti, in pubblico, con la morte dei suoi genitori, con il passaggio della linea d'ombra tra adolescenza e età adulta forzatamente frettoloso, col suo passato. Per farlo, li fa anche con la sua città, Napoli. Dichiaratamente felliniano, sobriamente onirico, visionario e contenuto al tempo stesso, È stata la mano di Dio è un film fatto di sentimenti puri e sinceri, di risate e lacrime, delle mille contraddizioni di una vita che riserva cinismo, disillusioni e cattiverie da curare coltivando con perseveranza i propri sogni: che siano delegati a uno straordinario campione del calcio, o alla fattura della magia eterna del grande schermo



ENCANTO Dai creatori di Oceania un film scoppiettante che è racconto di rifondazione e appello all'inclusione. Ambientato tra le montagne della Colombia, in una straordinaria e magica città di nome Encanto. Il film segue la storia della giovane Mirabela, l'unica della famiglia Madrigal che non ha alcun tipo di potere magico.

CRY MACHO RITORNO A CASA il film diretto da Clint Eastwood,, segue la storia di Miko (Clint Eastwood), ex campione di rodeo e addestratore di cavalli. Trovandosi in difficoltà economiche, per guadagnare soldi facili, Miko decide di accettare dal suo ex capo, l'incarico di riportare a casa in Texas, Rafa, il giovane figlio dell'uomo, per proteggerlo dalla madre messicana schiava dell'alcol. Sulla strada del ritorno dal Messico verso il Texas, Miko e Rafa, si conoscono meglio e diventano amici. I due si troveranno ad affrontare avventure e pericoli inaspettati e se da una parte il viaggio rappresenterà per il giovane ragazzo motivo di crescita e conoscenza, per l'anziano allevatore sarà invece un'occasione per liberarsi dai peccati commessi durante la sua esistenza.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito WWW. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema . NON C'E' NESSUN OBBLIGO DI PRENOTAZIONE