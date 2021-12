Al Garibaldi, Il Nuovo, Astoria dal 29 dicembre al 6 gennaio

martedì, 28 dicembre 2021, 09:26

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione delle pellicole proiettate in sala, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 29 dicembre al 6 gennaio.



Programmi:

CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARA

CINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA

CINEMA- TEATRO ASTORIA LERICI

Mercoledi 29 Dicembre

ORE 15.30 SING 2 ( Bambini al Cinema )

ORE 17.30-19.15-21.00 7 DONNE E UN MISTERO

Giovedi 30 Dicembre

ORE 15.30 SING 2 ( Bambini al Cinema )

ORE 17.30-19.15-21.00 7 DONNE E UN MISTERO

Venerdi 31 Dicembre

CHIUSO

Sabato 1 Gennaio

ORE 15.00-16.15 ME CONTRO TE PERSI NEL TEMPO ( Famiglie al Cinema)

ORE 17.30 IL CAPO PERFETTO ( Candidato per la Spagna ai Premio Oscar)

ORE 19.45 7 DONNE E UN MISTERO PERSI NEL TEMPO ( Famiglie al Cinema)

ORE 21.30 il CAPO PERFETTO ( Candidato per la Spagna ai Premio Oscar)

Domenica 2 Gennaio

ORE 15.00-16.15 ME CONTRO TE PERSI NEL TEMPO ( Famiglie al Cinema)

ORE 17.30 IL CAPO PERFETTO ( Candidato per la Spagna ai Premio Oscar)

ORE 19.45 7 DONNE E UN MISTERO

ORE 21.30 il CAPO PERFETTO ( Candidato per la Spagna ai Premio Oscar)

Lunedi 3 Gennaio

ORE 16.30 ME CONTRO TE PERSI NEL TEMPO ( Famiglie al Cinema)

ORE 18.00-21.00 IL CAPO PERFETTO ( Candidato per la Spagna ai Premio Oscar)

Martedi 4 Gennaio

ORE 16.30 ME CONTRO TE PERSI NEL TEMPO ( Famiglie al Cinema)

ORE 18.00-21.00 IL CAPO PERFETTO ( Candidato per la Spagna ai Premio Oscar)

Mercoledi 5 Gennaio

ORE 16.30 ME CONTRO TE PERSI NEL TEMPO ( Famiglie al Cinema)

ORE 18.00-21.00 UN EROE ( Grand Prix speciale della Giuria Festival di Cannes)

Giovedi 6 Gennaio

15.00 ME CONTRO TE PERSI NEL TEMPO ( Famiglie al Cinema)

16.30-19.00-21.15 UN EROE ( Grand Prix speciale della Giuria Festival di Cannes)

CINEMA/TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA

Mercoledi 29 Dicembre

ORE 15.30 SCOMPARTIMENTO N. 6 ( Gran Premio della Giuria Festival Di Cannes)

ORE 17.30 NOWHERE SPECIAL ( 77° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia )

ORE 19.15 SCOMPARTIMENTO N. 6 ( Gran Premio della Giuria Festival Di Cannes)

ORE 21.15 SIC Marco Simoncelli ( Evento Motociclismo)

Giovedi 30 Dicembre

ORE 15.30-18.00-21.00 IL CAPO PERFETTO ( Candidato per la Spagna ai Premio Oscar)

Venerdi 31 Dicembre

ORE 15.30-18.00- IL CAPO PERFETTO ( Candidato per la Spagna ai Premio Oscar)

ORE 21.00 ENNIO ( Capodanno al Nuovo con il capolavoro di Giuseppe Tornatore IN ANTEPRIMA NAZIONALE)

Sabato 1 Gennaio

ORE 15.30-18.00-21.00 IL CAPO PERFETTO ( Candidato per la Spagna ai Premio Oscar)

Domenica 2 Gennaio

ORE 15.30-18.00-21.00 IL CAPO PERFETTO ( Candidato per la Spagna ai Premio Oscar)

Lunedi 3 Gennaio

ORE 15.30-18.00-21.00 IL CAPO PERFETTO ( Candidato per la Spagna ai Premio Oscar)

Martedi 4 Gennaio

ORE 15.30-18.00-21.00 IL CAPO PERFETTO ( Candidato per la Spagna ai Premio Oscar)

Mercoledi 5 Gennaio

ORE 15.30-18.00-21.00 UN EROE ( Grand Prix speciale della Giuria Festival di Cannes)

Giovedi 6 Gennaio

ORE 15.30-18.00-21.00 UN EROE ( Grand Prix speciale della Giuria Festival di Cannes)

CINEMA ASTORIA LERICI

Mercoledi 29 Dicembre

ORE 15.30 SING 2 ( Bambini al Cinema )

ORE 17.30-19.15-21.00 7 DONNE E UN MISTERO

Giovedi 30 Dicembre

ORE 15.30 SING 2 ( Bambini al Cinema )

ORE 17.30-19.15-21.00 7 DONNE E UN MISTERO

Venerdi 31 Dicembre

CHIUSO

Sabato 1 Gennaio

ORE 16.00 CONCERTO DI CAPODANNO

ORE 18.15 ME CONTRO TE PERSI NEL TEMPO ( Famiglie al Cinema)

ORE 19.30 7 DONNE E UN MISTERO ORE 21.15 SUPEREROI

Domenica 2 Gennaio

ORE15.30 ME CONTRO TE PERSI NEL TEMPO ( Famiglie al Cinema)

ORE 17.00 - 21.00 SUPEREROI

ORE 19.30 7 DONNE E UN MISTERO

Lunedi 3 Gennaio

ORE 16.30 ME CONTRO TE PERSI NEL TEMPO ( Famiglie al Cinema)

ORE 18.00-21.00 SUPEREROI

Martedi 4 Gennaio

ORE 16.30 ME CONTRO TE PERSI NEL TEMPO ( Famiglie al Cinema)

ORE 18.00-21.00 SUPEREROI

Mercoledi 5 Gennaio

ORE 16.30 ME CONTRO TE PERSI NEL TEMPO ( Famiglie al Cinema)

ORE 18.00-21.00 SUPEREROI

Giovedi 6 Gennaio

ORE 21.00 IL MARITO INVISIBILE (Apertura Stagione Teatrale 2022 )

NOTE :

NOWHERE SPECIAL Ci sono film che, per prenderti e coinvolgerti, hanno bisogno di grandi storie, mille personaggi, scene di massa e magari effetti speciali. Ce ne sono altri, come questo, che raccontano una piccola storia semplice, fatta di quotidianità, mettendo insieme pezzetti di poesia. Uberto Pasolini non è nuovo e chi ha visto "Still life" lo sa. Farlo con la grazia con cui lo fa lui, è un dono raro. Quanta tenerezza nella storia di questi due esseri umani, un padre e il suo bambino, legati come una cosa sola, sempre vicini, sempre attaccati, mano nella mano, occhi negli occhi.



SCOMPARTIMENTO N. 6 la storia di una donna finlandese, Laura che, per fuggire a un'enigmatica storia d'amore a Mosca, sale a bordo di un treno per recarsi in un sito archeologico di Murmansk, verso il polo artico.Durante questo lungo viaggio, si ritrova a condividere il compartimento ferroviario, il numero 6, con uno sconosciuto, un minatore russo. Il lungo tragitto porta i due, completamente opposti tra loro, soprattutto per il carattere e gli ideali, a una convivenza sul treno, durante la quale faranno incontri improbabili. Questo viaggio, però, cambierà per sempre la loro visione della vita e li unirà molto.



SIC Marco Simoncelli A 10 anni dalla scomparsa del Campione Marco Simoncelli (20 settembre 1987 – 23 ottobre 2011), arriva nelle sale SIC, Attraverso interviste e testimonianze inedite, ricostruzioni cinematografiche, ricordi di amici e rivali, è un ritratto intenso ed emozionante di un campione unico, un ragazzo che aveva un sogno più grande dei propri limiti e che ha fatto di tutto per realizzarlo.



IL CAPO PERFETTO Una dark comedy fortemente satirica, già molto apprezzata sin dalla sua prima mondiale. Blanco (Javier Bardem), proprietario di una storica azienda spagnola di bilance industriali, amato e stimato dai dipendenti per la sua grande umanità, è in gara con la sua impresa per un premio di eccellenza locale. Considerato da tutti e da se stesso un capo magnanimo, è disposto a qualunque cosa pur risolvere i problemi dei suoi dipendenti affinché non riducano la produttività e gli consentano di aggiudicarsi l'ambito riconoscimento. E mentre la tensione sale per la visita di ispezione della commissione del premio, Blanco inizia a collezionare una serie di errori e comici disastri che lo porteranno a dover dimostrare di essere davvero un capo perfetto.



ENNIO ( Capodanno al Nuovo con il capolavoro di Giuseppe Tornatore) Il pregio di Ennio risiede nella sua semplicità e chiarezza così difficili da raggiungere, ma ancor prima nel fatto che Tornatore abbia concepito la propria linea narrativa come una partitura musicale. Il montaggio aggraziato e puntuale di Massimo Quaglia e Annalisa Squillaci rende questa cavalcata di oltre due ore e mezzo tra film e pentagrammi uno svelamento seducente anche per non addetti ai lavori, che non si vorrebbe finisse mai, perché, tra aneddotica e archivio cinematografico, la musica e le sue leggi restano a fuoco.



UN EROE I L Regista Asghar Farhadi sembra davvero l'eroe . Questo suo nuovo film rappresenta un vero e proprio ritorno a casa per il regista. Un ritorno talmente tanto riuscito da vincere la Palma D'oro a Cannes. Ma, Un eroe avrebbe tutte le caratteristiche giuste anche per arrivare ancora più lontano, e puntare agli Oscar. Importantissimo premio che Farhadi, lo ricordiamo, ha già vinto per ben due volte, per Una separazione e per Il cliente. Sarebbe pura cattiveria raccontare di più di una trama che, come sempre nei migliori film di Farhadi, sembra quasi un thriller per quanto è perfettamente orchestrata. il Cast non fa altro che donare naturalezza ad una storia che come sempre per merito del regista è perfettamente in grado di calibrare i toni, fare in modo che lo spettatore sia teso e preso dalla storia per poi regalarci momenti di autentica poesia come nell'ispiratissima inquadratura finale.



SING 2 sequel dell'omonimo film di successo che vedeva un gruppo di animali, capitanati dal koala Buster Moon, che per salvare il Moon Theatre dalla chiusura decide di indire una gara canora così da riportare il teatro al suo vecchio splendore. Questa volta i protagonisti dovranno abbandonare il Moon Theatre per debuttare su un palco ancora più prestigioso. Buster sogna infatti di esibirsi al Crystal Tower Theater nell'incantevole Redshore City, ma senza nessuna conoscenza non sarà facile.



7 DONNE E UN MISTERO le ore successive all'omicidio di un uomo, un imprenditore con moglie e figlie, ucciso misteriosamente nella sua casa. Nella villa del morto sono riunite tutte le donne che, in un modo o nell'altro, sono appartenute alla sua vita e che invece di festeggiare la Vigilia di Natale, come previsto, si ritrovano con un omicidio da risolvere. Ma chi è il vero omicida? Un cast femminile davvero strepitoso. Davanti alla macchina da presa troviamo infatti Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti, Luisa Ranieri. Da segnalare anche la presenza di Ornella Vanoni.



CONCERTO DI CAPODANNO Orchestra Di Fiati Città di Levanto. Grazie ad un lavoro di squadra, l'Orchestra, a poco più di un anno dalla sua fondazione, propone un sound moderno, seppur nel rispetto della tradizione, con un repertorio che spazia dal barocco alla musica leggera, dal jazz al rock. I brani sono trascritti dal Maestro Bracco per questa formazione composta principalmente da strumenti a fiato, accompagnati da percussioni e strumenti elettronici. Direttore Maestro Andrea Bracco

IL MARITO INVISIBILE di Edoardo Erba, con Maria Amelia Monti e Marina Massironi: un'esilarante commedia sulla scomparsa della nostra vita di relazione. Le due protagoniste, Fiamma e Lorella, due amiche cinquantenni che non si vedono da tempo, si trovano impegnate in una videochat. Lorella annuncia a sorpresa di essersi sposata, notizia ancora più incredibile quando rivela che il nuovo marito ha una particolarità: è invisibile. Fiamma teme che l'isolamento abbia prodotto danni irreparabili nella mente dell'amica e si propone di aiutarla. La personalissima comicità delle due protagoniste ci guiderà in un viaggio che dà i brividi per quanto scottante e attuale.



ME CONTRO TE PERSI NEL TEMPO I Me contro Te e i loro nemici si ritroveranno nell'Antico Egitto, dove conosceranno tanti nuovi amici, ma dovranno affrontare anche una nuova minaccia, la regina Viperiana, anche lei desiderosa di mettere le mani sugli oggetti magici...



SUPEREROI Anna e Marco si incrociano per la prima volta mentre si stanno riparando dalla pioggia. Lei è un'aspirante fumettista, dinamica e dal carattere impulsivo. Lui è un professore di fisica che crede che dietro ogni nostro comportamento ci sia una spiegazione logica. il loro destino è quello di stare insieme. Nel corso degli anni la loro coppia si regge su un equilibrio, ora stabile ora molto precario. Emergono incomprensioni, fughe, scontri, cose non dette. Ma anche momenti di intensa felicità. Intanto il tempo passa e anche loro cambiano.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito WWW. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema . NON C'E' NESSUN OBBLIGO DI PRENOTAZION