Amministrare Massa replica al Circolo Pd Casone

martedì, 7 dicembre 2021, 10:14

La lista civica Amministrare Massa a sostegno di Persiani, risponde alle affermazioni di Bennati, esponente Pd del circolo Casone, circa la situazione del territorio e gli insuccessi dell'amministrazione.



I consiglieri Tognini, Acerbo e Bongiorni, rivolgendosi al Circolo Pd, lo invitano a cercare risposte presso il loro stesso partito e in Regione, sollecitando Bugliani e Martini ad interessarsi al loro territorio: "Se il circolo Pd , ed il suo segretario- scrivono i consiglieri - non riconoscono il lavoro fatto o sono male informati o sono in cattiva fede. Potremmo citare il pressing dell'amministrazione per riuscire finalmente ad avviare le opere di risanamento dei siti inquinati, il grande lavoro del settore ambiente per evitare lo smaltimento di rifiuti nel Lavello, e la cooperazione con Gaia e Cermec per interventi che hanno portato all'assenza di divieti di balneazione, al contrario di quanto sostenuto dal segretario Bennati. Potremmo citare il Piano dell'arenile e dei viali a mare, in fase di elaborazione, documento di cui il comune era sprovvisto, che darà un nuovo volto alla costa tenendo conto della tutela dell'ambiente e delle peculiarità del paesaggio Apuano, o ancora, i milioni di euro ottenuti con il Pinqua che consentiranno la riqualificazione della ex colonia Ugo Pisa, per non parlare del prossimo piano delle opere che prevede interventi incentrati in gran parte su Marina di Massa e sulla fascia costiera".



"Non ci pare proprio-conclude - che questa amministrazione non abbia progettualità né tantomeno una programmazione per il futuro che non solo migliorerà la vita dei cittadini, ma anche quella dei turisti. Ed anche su questo, ci permetta di dissentire il circolo Pd del Casone: il nostro territorio quest'anno è stato scelto come meta per le vacanze da migliaia di persone".