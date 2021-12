Arbitro di serie C in partita di Giovanissimi

Altre notizie brevi

sabato, 11 dicembre 2021, 14:42

La perturbazione che ha portato pioggia e neve anche in Toscana si sta allontanando verso il sud Italia ma scendono sottozero, dal primo pomeriggio di sabato 11 dicembre fino a domenica mattina, le temperature nelle zone interne, con il rischio dunque di formazione di ghiaccio nei fondovalle e sulle colline dove...

sabato, 11 dicembre 2021, 13:25

Autolinee Toscane informa che da lunedì, 13 dicembre, l’infopoint attualmente presente nei locali del bar di Piazza IV Novembre alla Stazione ferroviaria di Massa, sarà momentaneamente spostato presso la sede dell’azienda di via Catagnina a Massa. Qui I cittadini interessati potranno ricevere informazioni e assistenza per registrarsi nel portale di Autolinee Toscane così da accedere a tutti I servizi online che l’azienda mette...

sabato, 11 dicembre 2021, 12:20

Dopo la grande anteprima Al Teatro di San Carlo de I Fratelli De Filippo , arriva in esclusiva al Cinema Garibaldi Carrara , nei giorni Lunedi 15 e Mercoledi 17 Dicembre alle ore 17.00 e 21.00 . "I Fratelli De Filippo, è il quadro, non solo per la storia italiana, ma per...

venerdì, 10 dicembre 2021, 16:44

Italia Nostra Sezione Apuo Lunense, in un comunicato, illustra un riassunto del suo intervento avvenuto nel corso di un incontro all'Autorità Portuale di Marina di Carrara, organizzato da Articolo Uno, lo scorso sabato 4 dicembre, relativo alla tematica delle strutture portuali di Marina di Carrara.L'intervento è stato curato dal geologo...

venerdì, 10 dicembre 2021, 16:37

Una buona notizia per il futuro dello stabilimento Nuova Sanac. Lo comunica l’onorevole Cosimo Ferri che ha partecipato stamani alla manifestazione sindacale che si è tenuta di fronte al Mise. Il ministero ha, infatti, ha approvato il bando di gara proposto dai commissari: uscirà nei prossimi giorni.

venerdì, 10 dicembre 2021, 14:56

Una nuova perturbazione interesserà oggi, venerdì 10 dicembre, pressoché tutta la Toscana, con precipitazioni che, a partire dalle zone costiere, si estenderanno al resto del territorio regionale. Sono previste piogge dal pomeriggio, anche con rovesci e temporali sulle zone meridionali, e nevicate, che interesseranno, fino alla mattina di domani, sabato...

venerdì, 10 dicembre 2021, 14:28

Visto il successo riscontrato degli anni scorsi, anche quest’anno viene riproposta l’iniziativa“la vetrina più bella del 2021”. L'obiettivo è quello di creare l'occasione affinché i cittadini trovino una atmosfera di festa anche in questo difficile momento di crisi economica e uno stimolo ad innovarsi e a non arrendersi nonostante le tante difficoltà.

venerdì, 10 dicembre 2021, 13:08

Podenzana è uno dei comuni scelti da Poste Italiane in Toscana per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità. Per l’evento, che si svolgerà domani in occasione della celebrazione del decennale dalla riapertura dell’antica pieve di S..Andrea al...

venerdì, 10 dicembre 2021, 12:43

Il progetto di cooperazione interterritoriale “Biosfera coast to coast: dal delta del Po all'Appennino seguendo i percorsi della fede” (“DELTAPP”), finanziato dalla Misura 19 dei Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020 delle Regioni Veneto e Toscana, nasce dalla volontà del GAL Polesine Delta Po, GAL MontagnAppennino e GAL Consorzio Lunigiana di...

venerdì, 10 dicembre 2021, 12:36

Rafforzare la cultura della trasparenza e della legalità, accogliere i giudizi e i suggerimenti dei cittadini sulla cosiddetta “Amministrazione trasparente”: è questo l’obiettivo della sesta edizione della “Settimana della trasparenza” organizzata dall’Azienda USL Toscana nord ovest che si svolgerà dal 13 al 19 dicembre.“La normativa – spiega Maria Bartolozzi, Responsabile aziendale della Trasparenza – prevede...