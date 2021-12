Arci c'è: sabato 4 dicembre "La Notte Rossa", festa dei circoli della Toscana

giovedì, 2 dicembre 2021, 15:23

"Nonostante le restrizioni per la pandemia, che hanno costretto i circoli a rimanere completamente chiusi per mesi, la nostra associazione oggi dimostra quanto la forza dei nostri valori e la voglia dei soci e delle socie di essere protagonisti nella vita delle città siano presenti ed attivi". E' quanto afferma il comitato Arci Massa-Carrara in una nota.



"Dopo l'ultima edizione del 2019 - prosegue - quest'anno possiamo finalmente riproporre la "Notte rossa dell'ARCI" giornata in cui i circoli ARCI di tutta la Toscana organizzano iniziative per i soci e le socie, attuali e futuri, dialogando con il territorio su cosa sia ARCI e quale valore sociale, culturale, politico sta dietro ogni nostro circolo. Negli ultimi mesi ci siamo lasciati alle spalle le chiusure forzate e le forti difficoltà dei nostri circoli per riuscire a sopravvivere in una società dove al centro è stata messa la logica del profitto e la visione di una società puramente commerciale e consumistica, declassando il valore dell'auto autorganizzazione, della cultura e del volontariato a un accessorio superfluo. Nonostante tutto questo ARCI c'é. Arci c'è stata anche durante i mesi di chiusura costruendo reti di solidarietà sul nostro territorio e pensando a nuovi progetti per quando 'saremmo ripartiti". Lo sguardo sempre rivolto ai diritti di tutte e tutti, alla solidarietà inclusiva e alla cultura in ogni modo che è ci stato possibile. In questi ultimi mesi abbiamo ripreso a incontrarci e a riallacciare le nostre attività, seppur ancora con mille problematiche economiche ma la voglia di esserci è tanta. Ecco che sabato 4 dicembre i circoli di Massa, Carrara e Lunigiana si ritrovano insieme per offrire spazi di aggregazione sociale, cultura e inclusione: questi sono gli ingredienti della Notte Rossa, un filo rosso che unisce tutti i circoli ARCI della Toscana".

Elenco delle iniziative:

Circolo AGOGO AULLA Aps -piazza Roma, n 20- 54011 Aulla

ore 17,30 Incontro del Gruppo di Lettura Agogo. Titolo: Philip Roth, la macchia umana nell' America Contemporanea, secondo un moralista ebreo" coordina prof Vittorio D'Auria. A seguire brindisi Notte Rossa: "La nostra gang"

Circolo BACCANALI via San Piero, Carrara

dalle ore 20 Cena con "menù in rosso". A seguire presentazione di Il silenzio fra i tuoi passi, Nomansland 2021, poesie di Gian Paolo Ragnoli. Con Sara Battolla, Elisa Karenin Cvetaeva, Gian Paolo Ragnoli & The Syds.



Circolo BLANCA Aps- Via Carriona, 70 Carrara

ore 17:00 presentazione del libro "La rivoluzione non è che un sentimento"

a seguire lo spettacolo teatrale "Venti da Genova" co produzione Archivi della Resistenza - Teatro dell'Assedio.esposizione delle opere di Sofia Figlié



Circolo BOCCIODROMO Comunale Pensionati Aps- Viale Maestri del Marmo. Marina di Carrara

dalle ore 16:00 Di nota in nota: ballo popolare per tutt*

CONTATTO RADIO - RADIO ATTIVA Notte Rossa alla Radio: gli appuntamenti dei circoli Arci sulle Frequenze 89.800 MHz

Circolo DALLA ROSS via Carriona di Colonnata 15 Carrara

dalle 19 Cena "Sapori Antichi". Per prenotazioni cell 3393015785

CIRCOLO GINO MENCONI Via Gino Menconi 25, Avenza, Carrara

A partire dalle ore 16: 00 merenda sociale della Notte Rossa, a seguire torneo di briscola



Circolo IL MELOGRANO via Grottini Massa

Via Grottini - Massa

dalle ore 18:30 Festeggiando la Notte Rossa - Degustazione a km0 vino Azienda Agricola "IL Vitigno": pietanze tipiche studiate per assaporare al meglio le qualità del vino di Candia cullati dall'abbraccio delle sue colline

Per prenotazioni 340 6184058 - 347 365 8191



Circolo LA LUNA RIPIENA Aps- Via Emilia, 16 - Castelpoggio Carrara

ore 20:30 Cena Africana - Notte Rossa scaccia confini



LA 31 SETTEMBRE CIRCOLO ARCI - Bar Equador Via Magenta 7 - Massa

dalle ore 18:30 Parole Nomadi: poesie e brani di letture itineranti a cura dei soci e delle socie del Circolo nei circoli ARCI Notte Rossa 2021



Circolo MICHELANGELO Aps -Piazza Duomo, 10/c Carrara

dalle ore 20:00 Torneo di Palombella Special de La Notte Rossa





Circolo SPAZIO ALBER1CA Aps- Piazza Alberica, 1 Carrara

dalle ore 21:00 musica dal vivo, letture a alta voce "La valorizzazione del femminile", presentazione del progetto Biblio Pop e della biblioteca del Circolo, mostra di oggetti autoprodotti dalle soce "Tricoteuses e dintorni"... e per finire vin brulè!!!





Circolo TURANO Aps- 2016 VIA Aurelia Sud, 177 Massa

dalle ore 17:00 Aperitivo sociale Rosso come l'amore