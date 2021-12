Buona Destra Toscana: "Monitorare attività delle società a partecipazione pubblica"

lunedì, 20 dicembre 2021, 08:51

La vicenda giudiziaria che vede coinvolte ERSU ed in modo marginale ASMIU, le due aziende partecipate che si occupano della raccolta dei rifiuti in Versilia, Montignoso, Massa e Lunigiana pone ancora una volta l’accento sulla necessità di monitoraggio delle attività delle società a partecipazione pubblica.



Buona Destra non vuole esprimere giudizi di merito su una vicenda giudiziaria che è tutt’ora in fase di accertamento, non ci sono sentenze che hanno appurato responsabilità e le indagini sono tutt’ora in corso. “Riteniamo però doveroso ricordare”-sostiene Alessandro Rossi- “che il mondo della raccolta e trattamento dei rifiuti è un sistema economico molto remunerativo ed è molto facile che sia oggetto di appetiti più o meno leciti”.



La cronaca anche nella nostra Regione è densa di avvenimenti inquietanti che hanno per tema la gestione dei rifiuti.



Giuliano Novelli inoltre afferma che “Occorre quindi mantenere alta l’attenzione da parte degli organismi di controllo e vigilanza affinché queste realtà non siano facile terreno di conquista da parte di singoli soggetti o spesso anche di organizzazioni criminali con conseguenze spesso devastanti per l’ambiente e dannose per le finanze degli enti pubblici.”



Per questo motivo b ritiene fondamentale l’operato della Magistratura e degli Organi Inquirenti, nei quali riponiamo la massima fiducia e ci auguriamo, quindi, che su questa vicenda venga fatta piena luce e che le eventuali responsabilità siano accertate al più presto.



“Fino a quel momento” – conclude l’Avv. Kishore Bombaci – “è però doveroso evitare qualsiasi speculazione politica e no, anche a tutela di tutti i lavoratori delle aziende coinvolte nell’inchiesta, e non direttamente interessati.”