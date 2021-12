Cisl FP e Comune di Massa hanno sottoscritto il contratto decentrato 2021

mercoledì, 29 dicembre 2021, 18:47

In un comunicato, il sindacato Cisl FP, ha annunciato di aver sottoscritto con il comune di Massa, il contratto decentrato 2021 e ha così giustificato la sua posizione in merito, dopo mesi di trattative anche piuttosto dure, ed una presa di posizione nei confronti dell'amministrazione "L'interesse delle persone che rappresentiamo-scrive il sindacato -

ha prevalso sulle questioni che ci hanno diviso in questi mesi dalla amministrazione comunale ed il nuovo accordo ci consente di salvare complessivamente quasi 150 mila euro che per ragioni derivanti principalmente dal Covid 19 non erano stati utilizzati nel corso del 2020. Il mancato accordo avrebbe fatto perdere a lavoratrici e

lavoratori quelle somme che sarebbero state acquisite dal bilancio comunale , così recita la sentenza della Corte dei Conti 2017/2019/PAR del 29 luglio 2019. Quelle somme residuali del 2020 ci consentono inoltre di raddoppiare la somma da destinare alle progressioni orizzontali - continua - elemento che avendo natura permanente ha un "valore aggiunto" per ogni lavoratore e lavoratrice.

Circa centotrenta persone potranno avere uno scatto stipendiale premiando oltre un terzo del personale dipendente del Comune di Massa che con impegno e abnegazione

ha portato avanti e fatto funzionare la macchina pubblica in questo lunghissimo e faticoso 2021. Nell'accordo, assorbendo gli avanzi del 2020, è prevista una maggiore quota di produttività per ciascun dipendente che diversamente avrebbe visto liquidarsi le somme soltanto nel 2023. Queste ragione hanno fatto prevalere il senso di responsabilità della CISL FP e adesso auspichiamo da parte della dirigenza un utilizzo equo degli strumenti valutativi"Infine il sindacato annuncia che è stato fissato per i primi di gennaio, un incontro con l'amministrazione, al fine di aprire una nuova stagione di trattative negli interessi dei trecentocinquanta dipendenti del comune di Massa.