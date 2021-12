Con Te per Montignoso: "Sulla discarica, parole confuse da Lorenzetti"

sabato, 4 dicembre 2021, 18:39

Il gruppo Con Te per Montignoso, in un comunicato, esprime perplessità in merito alle dichiarazioni di Lorenzetti, sindaco, riguardo al destino della discarica: "La discarica, malgrado il fantomatico stop al riesame AIA richiesto dal gestore - afferma - fantomatico perché nessuno per adesso ha potuto leggere, ne valutare le motivazioni del rigetto, l'impianto di rifiuti continuerà a lavora come sempre ha lavorato in virtù delle autorizzazioni provinciali del 2012, lacunose e mai aggiornate, che gli permetteranno di continuare trattare rifiuti almeno per tutto il 2022, e comunque fino a quando cesseranno di valere quelle autorizzazioni".



"Quindi - continua - non percepiamo la novità e nemmeno capiamo perché questa volta possa essere diverso. Dalle parole di Marco Grondacci, il giurista ambientale che segue da tanto tempo questa vertenza, "L'avvio della procedura di PAUR in sé non garantisce la chiusura della discarica quanto meno non di certo nel modo confuso descritto".



"Ad oggi - conclude - il comune di Montignoso non ha mai prodotto un atto che vada nella direzione della chiusura, non ha mai fatto una diffida, né un esposto, anzi il sindaco Lorenzetti si è speso più volte in maniera favorevole verso la discarica".