Fenapi: assegno unico per i figli da gennaio

lunedì, 20 dicembre 2021, 10:33

La Fenapi di Massa Carrara ricorda l’entrata in vigore, da gennaio 2022, dell’assegno unico per i figli. Ne possono fare richiesta sia i lavoratori dipendenti che quelli autonomi. L’importo varia a seconda dei requisiti.

I lavoratori potranno inoltrare la domanda per l’assegno unico per i figli, come detto, dal 1º gennaio 2022, per un periodo che andrà da marzo a febbraio dell’anno successivo. L’assegno unico 2022 sostituisce anche gli assegni familiari che, attualmente, vengono erogati da luglio a giugno dell’anno dopo. Prevista una proroga fino a fine febbraio per allineare l’assegno temporaneo per gli autonomi a queste nuove scadenze.

Contestualmente alla presentazione della domanda per l’assegno unico per i figli, i richiedenti dovranno allegare anche la dichiarazione Isee per stabilire l’importo dell’assegno.

Gli interessati possono contattare FENAPI allo 0585 74931 - WhatsApp 329 1317684 oppure per posta elettronica all’email fenapims@gmail.com oppure recarsi presso le sedi FENAPI, osservando le disposizioni anti contagio Covid, a Massa in Via Aurelia Ovest,139(Area ex Olivetti - vicino alla rotonda Aurelia / Via degli Oliveti) - Carrara in Via 7 Luglio,4(di fronte agli uffici tributi comunali) – Montignoso, Via Roma,109.