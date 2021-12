Festività natalizie 2021: i consigli di ACI per te che parti in auto

martedì, 21 dicembre 2021, 13:07

Festività natalizie 2021: i consigli di ACI per te che parti in auto Prima di metterti in viaggio Importante: Effettua i controlli della tua auto per verificarne lo stato di efficienza. Informati sulle condizioni meteo e di viabilità. Verifica lo stato di pneumatici e tergicristalli. Tieni a bordo catene da neve idonee o monta pneumatici invernali. Controlla il livello dell’olio motore e dei freni, del liquido di raffreddamento, aggiungendo un additivo antigelo. Verifica la scadenza dei documenti del veicolo (revisione, assicurazione) e la validità della patente. Parti riposato nelle ore diurne e non assumere bevande alcoliche o farmaci controindicati per la guida. Regola la posizione di sedile e poggiatesta e assumi una postura corretta. Posiziona nel bagagliaio, o negli appositi spazi, borse, valigie e altri oggetti. Ciò che non collochi in modo corretto, in caso di brusca frenata, costituisce un pericolo per la tua incolumità e per quella dei passeggeri. Durante il viaggio Ricorda che: Allaccia la cintura di sicurezza, ricordalo ai passeggeri anche sui sedili posteriori e proteggi i bambini, utilizzando i seggiolini adatti al loro peso e alla loro altezza. Rispetta le norme del Codice della Strada ed i limiti di velocità. Ricorda che in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima è ridotta a 110 km/h in autostrada e a 90 km/h nelle strade extraurbane principali. Adegua comunque sempre la velocità alla situazione della circolazione (visibilità, stato del veicolo, condizioni meteo, della strada e del traffico) e la distanza di sicurezza alla velocità, mantenendo dal veicolo che ti precede una distanza idonea a garantire un arresto tempestivo senza rischio di tamponare. Non distrarti con smartphone, computer portatili, notebook, tablet e altri dispositivi. Non occupare inutilmente la corsia di emergenza. Effettua brevi pause, soprattutto nei viaggi lunghi. Se neopatentato sei soggetto a maggiori restrizioni, i limiti di velocità sono ridotti nei primi 3 anni dal conseguimento della patente, su autostrade e strade extraurbane principali. Puoi trasportare un animale domestico, purché non crei impedimento alla guida. Se sono più di uno devi sistemarli nei trasportini o nel vano posteriore al posto di guida separato da apposita rete. In caso di difficoltà o emergenza è possibile ricevere assistenza dagli addetti del soccorso stradale ACI utilizzando l’App ACI Space o chiamando il numero verde 803116.