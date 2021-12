Festività natalizie e porta a porta: cambia il calendario della raccolta

giovedì, 23 dicembre 2021, 09:35

In occasione del Natale ci saranno alcune variazioni nel calendario della raccolta porta a porta. Per tutte le zone, Monti e Mare, sabato 25 dicembre non sarà effettuata alcuna raccolta, dunque non si dovrà esporre alcun contenitore. La raccolta del secco (indifferenziato) sarà recuperata per entrambe le zone con un giro indipendente, lunedì 27 dicembre 2021. Il recupero dell'organico avverrà conseguentemente in modo separato, utilizzando le giornate libere. Nella zona Monti la raccolta dell'organico avverrà martedì 28 dicembre, mentre nella zona Mare l'organico sarà raccolto mercoledì 29 dicembre 2021.

Per venire incontro alle esigenze della cittadinanza, il Comune di Carrara e l'azienda Nausicaa disporranno nuovamente sul territorio quattro "isole di cortesia" per la carta e l'organico, ovvero contenitori stradali in cui poter conferire i propri rifiuti anche durante i giorni festivi. Saranno collocati il giorno 24 dicembre e verranno rimossi il 27, andando a coprire tutte le aree servite. Ricordiamo la collocazione: per Marina di Carrara l'isola di cortesia sarà in zona Campo Scuola. Ad Avenza la si troverà presso il campo sportivo di via Covetta. Per la zona più a monte, i contenitori saranno situati vicino allo stadio. Resta inoltre operativa l'isola di cortesia davanti alla sede di Nausicaa, in viale Zaccagna. Come sempre Nausicaa Spa ringrazia la città per l'attenzione rivolta alla raccolta differenziata e all'ambiente, approfittando per inviare a tutti gli utenti i migliori auguri di buone feste.

L'azienda inoltre ricorda che venerdì 24 dicembre gli uffici amministrativi di Nausicaa saranno chiusi, mentre saranno regolari i servizi operativi.