Gaia: avviso di acqua non potabile a Massa

mercoledì, 15 dicembre 2021, 21:30

GAIA S.p.A. informa che il Sindaco del Comune Massa con l'ordinanza n. 229 del 15 dicembre 2021 ha reso noto la non potabilità dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto che rifornisce le frazioni di San Carlo, La Rocca, Tombara, Volpara, Tecchioni, Volpigliano e Le Grazie. E' da ritenersi pertanto vietato l'utilizzo per il consumo umano dell'acqua erogata dall'acquedotto comunale nelle frazioni indicate, illustrate anche nella cartina allegata, per un numero di circa 800 utenze coinvolte.Il Gestore ha ritenuto di richiedere la non potabilità delle acque in queste zone in via precauzionale, a seguito di una anomalia riscontrata nel funzionamento del serbatorio San Carlo, ed ha già contestualmente avviato i prelievi analitici sulle acque, per poter procedere quanto prima alla conferma della qualità microbiologica della risorsa e dunque al ripristino della potabilità.La fornitura idrica, nelle scorse ore interrotta per consentire le verifiche sulla rete, verrà ripristinata per permettere l'uso dell'acqua per i servizi igienici e simili, ma resta escluso l'utilizzo alimentare (es. bere, cucinare, lavare le stoviglie) e di contatto con la bocca (es. lavare i denti) fino ad ufficiale revoca dell'ordinanza a seguito delle analisi.



Al fine di consentire l'approvvigionamento di acqua potabile alla popolazione GAIA informa di aver predisposto accumuli per la distribuzione di acqua potabile nei seguenti punti:

- Via di Ancona Loc. Volpigliano;- Via Belvedere Loc. San Carlo;- Via Belvedere angolo Via delle Fonti Loc. Tombara;- P.zza San Carlo;- Via Rocca angolo Via del Forte Loc. La Rocca;- Via Tecchioni presso Fontana Cristallo. Ulteriori aggiornamenti verranno prontamente comunicati.