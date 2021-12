Giovanna Santi: "Il Pd ha bisogno di aprirsi alla città"

giovedì, 9 dicembre 2021, 18:30

Giovanna Santi, nonostante non sia riuscita per pochi voti a diventare segretaria del Pd comunale, non vuole disperdere i voti delle molte persone che l'hanno sostenuta e soprattutto non vuole che questo risultato crei divisioni all'interno del partito: I voti che ho preso sono frutto di un lavoro condiviso, da una parte importante del Pd e non vanno dispersi, anzi credo che da qua si debba ripartire. Il partito ha bisogno di una ricomposizione e sarebbe utile che la compagine che ha prevalso se ne rendesse conto, divisi non si va da nessuna parte. Spero che la voglia di unità sia condivisa da tutti e che di questo se ne veda la volontà anche nella composizione della segreteria comunale e degli organi dirigenti. Sfide importanti attendono la nostra città ,soprattutto in vista delle amministrative del 2023. Dobbiamo aprire porte e finestre del Pd. Tornare anche nei luoghi dove non ci seguono più, dobbiamo riconquistare il consenso di tutti quelli che si sono allontanati e possiamo farlo solo restando uniti e dimostrando di essere forti".

Ora è il momento di costruire secondo Giovanna Santi: "Noi mettiamo a disposizione le nostre risorse e la volontà di remare tutti dalla stessa parte. Il partito deve diventare un punto di riferimento per i cittadini massesi. Un Pd presente 24 ore al giorno per la nostra comunità, un partito da combattimento".