Hub vaccinale: Carrarafiere riapre sabato 9 dicembre

martedì, 7 dicembre 2021, 13:24

L’hub vaccinale riaprirà sabato 11 dicembre, a Carrafiere, in Via Maestri del Marmo, padiglione 5 centro servizi. La ASL Toscana nord ovest informa tutti coloro che hanno già prenotato la vaccinazione, per il pomeriggio del 10 dicembre al vecchio ospedale, saranno spostati a Carrara. I nuovi appuntamenti saranno comunicati direttamente agli interessati.

Nessun cambiamento invece per coloro che hanno effettuato la prenotazione al distretto di Massa in via Bassa Tambura.