I Fratelli De Filippo al Garibaldi Carrara

sabato, 11 dicembre 2021, 12:20

Dopo la grande anteprima Al Teatro di San Carlo de I Fratelli De Filippo , arriva in esclusiva al Cinema Garibaldi Carrara , nei giorni Lunedi 15 e Mercoledi 17 Dicembre alle ore 17.00 e 21.00 . "I Fratelli De Filippo, è il quadro, non solo per la storia italiana, ma per quello che narra il film poiché Eduardo nel marzo del 1945 ha rappresentato Napoli Milionaria" dichiara Sergio Rubini regista de I Fratelli De Filippo. È il romanzo popolare che racconta una famiglia dove ci sono tre figli che hanno visto l'inferno, del resto Eduardo di inferni domestici ne ha raccontati. Da quel inferno nasce la loro determinazione e ambizione, dove su tutti c'è la visione avanguardistica di Eduardo che metterà in atto dopo essere rimasto folgorato nel vedere Pirandello e che, via via, porterà il declino del rapporto con Peppino l'outsider della famiglia essendo cresciuto in campagna lontano dall'ambiente borghese dei due fratelli. Sergio Rubini ha scelto un cast tecnico di numeri uno capitanato dal premio Oscar Nicola Piovani che ha composto la colonna sonora del film.Di serie A è anche il cast artistico dove ha chiamato Giancarlo Giannini nel ruolo di Eduardo Scarpetta, Biagio Izzo che interpreta suo figlio leggiti Vincenzo anche lui drammaturgo e attore al quale Scarpetta affida la sua compagnia che nel giro di pochi anni sarà oscurata da quella dei talentuosi fratellastri. Con loro ci sono anche due storici allievi di Eduardo, Marisa Laurito e Vincenzo Salemme.