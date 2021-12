Il Pri conferma Lorenzini segretario comunale

Altre notizie brevi

sabato, 4 dicembre 2021, 18:39

Il gruppo Con Te per Montignoso, in un comunicato, esprime perplessità in merito alle dichiarazioni di Lorenzetti, sindaco, riguardo al destino della discarica: "La discarica, malgrado il fantomatico stop al riesame AIA richiesto dal gestore - afferma - fantomatico perché nessuno per adesso ha potuto leggere, ne valutare le motivazioni del rigetto,...

sabato, 4 dicembre 2021, 12:54

Emessa allerta codice giallo per rischio mareggiate e vento dalle 15 di sabato 4 dicembre fino alle ore 15 di domenica 5 dicembre.

venerdì, 3 dicembre 2021, 18:15

Nausicaa spa ricorda la variazione al calendario della raccolta porta a porta, in occasione della festività dell'Immacolata, mercoledì 8 dicembre 2021, che interesserà esclusivamente la zona 'Monti' (ovvero dall'Aurelia compresa verso monti). La raccolta della carta, prevista per mercoledì, sarà anticipata a martedì 7 dicembre 2021; dunque gli utenti dovranno...

venerdì, 3 dicembre 2021, 16:50

“Colgo l’occasione per ringraziare tutti i dipendenti del Servizio Sociale che in questi mesi difficilissimi hanno dimostrato attenzione verso i cittadini mettendo il cuore nel proprio ruolo; il costante impegno a favore della comunità spesso è andato oltre i compiti di istituto supplendo anche a carenze di organico.

venerdì, 3 dicembre 2021, 16:49

Il Consiglio di Amministrazione del gestore idrico GAIA S.p.A. ha recentemente approvato un progetto che prevede la sostituzione di circa 280 metri di condotta acquedottistica nel Comune di Pontremoli (MS) tra l'abitato di Teglia e il ponte strallato sul torrente Teglia, lungo la strada di collegamento col paese di Castagnetoli.

venerdì, 3 dicembre 2021, 13:03

Emessa allerta codice giallo per rischio mareggiate dalle ore 12:00 fino alle ore 23:59 di sabato 4 dicembre 2021.

venerdì, 3 dicembre 2021, 13:02

A causa del maltempo previsto per la giornata di domani, 4 dicembre, l'inaugurazione "Le magie del ghiaccio" è rinviata a domenica 5 dicembre sempre alle ore 15.00 in Piazza Aranci.

venerdì, 3 dicembre 2021, 13:01

GAIA S.p.A. gestore del servizio idrico integrato della Toscana Nord , informa che a partire dal 25 novembre 2021 è iniziata la lettura dei contatori presso il comune di Podenzana. Le letture termineranno il 31 Dicembre 2021. Gli utenti interessati sono circa 1155. È utile sapere che i tecnici incaricati per la lettura dei...

venerdì, 3 dicembre 2021, 11:18

La Zona Distretto Apuane dell'Asl informa che le domande per l'erogazione dei buoni servizio destinati a “Ampliamento del servizio di assistenza domiciliare” devono essere presentate entro le ore 12:00 del 30 dicembre 2021.

venerdì, 3 dicembre 2021, 11:00

La Zona Distretto Apuane dell'Asl informa che le domande per l'erogazione dei buoni servizio destinati ai “Percorsi di cura e sostegno familiare di persone affette da demenza” devono essere presentate entro le ore 12:00 del 30 dicembre 2021.