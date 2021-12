In libreria e negli store online il nuovo libro di Bruno Ricci "Gli indicatori di crisi e di insolvenza"

mercoledì, 8 dicembre 2021, 18:17

Presentato ufficialmente il nuovo libro del Dott. Bruno Ricci commercialista, revisore e giurista di impresa. Il professionista massese, giunto al suo quarto libro (edito da Eclettica Edizioni), ha trattato in questo nuovo lavoro le novità introdotte dalla legge n.155/2017 che entreranno in vigore a partire dal prossimo maggio 2021. Il libro è stato presentato durante un convegno in cui i relatori, ovvero l'avv. Elena Beconi (moderatrice), il Dott. Commercialista Andrea Mazzoni (assessore al Bilancio del Comune di Forte dei Marmi), il sig. Antonio Agostini (Presidente di Studio Solutions Srl - Assicurazioni Cattolica), hanno trattato diversi argomenti quali: il concetto di crisi e di insolvenza, gli indicatori di performance patrimoniale, reddituale e finanziaria, la responsabilità civile e penale dell'imprenditore, dell'organo di gestione e di controllo, l'enterprise risk management.

Per chi fosse interessato ricordiamo che il volume è già in vendita in tutte le migliori librerie italiane e sulle piattaforme online di e-commerce. Per maggiori info sull'autore è possibile visitare il sito www.brunoricci.it.