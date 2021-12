Italia Nostra: "Cautela nel gestire il sito della Buca degli Sforza"

domenica, 5 dicembre 2021, 21:55

La sezione Massa Montignoso di Italia Nostra in una nota stampa, esprime soddisfazione nel aver visto l'inserimento della Buca degli Sforza nell'elenco dei siti orfani, da parte del ministero, cosa che ne renderà possibile la bonifica e la messa in sicurezza. Tuttavia, esprime cautela nel trattamento della gestione della procedura e in particolare, dei finanziamenti: "Il finanziamento sarà richiesto da molti Comuni e saranno certamente privilegiati quelli che presenteranno un progetto esecutivo cantierabile di bonifica, cosa che al momento il Comune di Massa non ha - spiega - Sarà quindi necessario ed urgente che si proceda in tal senso chiarendo altresì quale sarà la destinazione del sito bonificato che non può rimanere proprietà dei privati che si sono fatti riempire la Buca di materiale tossico nocivo. Sarebbe assurdo che lo Stato pagasse il ripristino di un'area per lasciarla a chi aveva dato il beneplacito all'inquinamento".

E ancora: "Dobbiamo chiarire - conclude - ancora una volta che questo stagno retrodunale fu riempito negli anni '70 non con detriti ma con rifiuti industriali e che fu riscoperta nel 1996 durante i lavori di sistemazione del Canalmagro grazie all'ingegner Milani e al compianto ingegner Tinelli, entrambi soci di Italia Nostra, associazione che da allora si è sempre battuta per il recupero naturalistico di quest'area con articoli, visite guidate e anche una denuncia in Procura che non ha avuto alcun esito".