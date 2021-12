Italia Nostra contro il Consorzio di Bonifica sull'idrovora Fosso Poveromo

giovedì, 30 dicembre 2021, 09:47

La sezione Massa-Montignoso dell’associazione Italia Nostra, ha inviato una missiva al presidente del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi, in merito alla presentazione del rendering dell’idrovora sul Fosso Poveromo.

Il presidente di Italia Nostra, Bruno Giampaoli, contesta al Consorzio l’invito limitato al coinvolgimento delle associazioni ambientaliste in fase conclusiva, escludendole invece dalla più importante e sostanziale fase progettuale.

“Dopo sette mesi di ritardi, convocare in tutta fretta una riunione in pieno periodo natalizio non è stata a nostro avviso una scelta felice, così come quella di insistere a tenere riunioni a Viareggio anziché affrontare sul posto la problematica che riguarda tutto il territorio di Poveromo e non solo il tratto terminale dove le criticità sono davvero esigue”.

Inoltre “Non comprendiamo l’insistenza sull’idrovora, che da sola serve a poco, lasciando intatte le tombature, i restringimenti e le manomissioni del fosso e del reticolo ad esso afferente”.

Secondo Italia Nostra, invece, proprio le tombature sono il vero problema: “Quando la smetteranno gli Enti coinvolti (genio civile, comune, consorzio) di giocare tra loro allo scaricabarile? Che le stombature non possono essere finanziate con le risorse per la difesa del suolo, come il consorzio afferma, ci pare davvero assurdo. Sarà bene confrontarsi sui fatti e sui problemi reali, invece di perdersi in polemiche”.

“Comunque – conclude Giampaoli” - non abbiamo ritenuto opportuno perdere tutta la mattinata a Viareggio per vedere un rendering e non un progetto di cui siamo ancora in attesa dopo sette mesi dalla bocciatura della insostenibile megaidrovora”.