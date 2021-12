Italia Nostra interviene sulle strutture portuali di Marina di Carrara

Altre notizie brevi

venerdì, 10 dicembre 2021, 16:37

Una buona notizia per il futuro dello stabilimento Nuova Sanac. Lo comunica l’onorevole Cosimo Ferri che ha partecipato stamani alla manifestazione sindacale che si è tenuta di fronte al Mise. Il ministero ha, infatti, ha approvato il bando di gara proposto dai commissari: uscirà nei prossimi giorni.

venerdì, 10 dicembre 2021, 14:56

Una nuova perturbazione interesserà oggi, venerdì 10 dicembre, pressoché tutta la Toscana, con precipitazioni che, a partire dalle zone costiere, si estenderanno al resto del territorio regionale. Sono previste piogge dal pomeriggio, anche con rovesci e temporali sulle zone meridionali, e nevicate, che interesseranno, fino alla mattina di domani, sabato...

venerdì, 10 dicembre 2021, 14:28

Visto il successo riscontrato degli anni scorsi, anche quest’anno viene riproposta l’iniziativa“la vetrina più bella del 2021”. L'obiettivo è quello di creare l'occasione affinché i cittadini trovino una atmosfera di festa anche in questo difficile momento di crisi economica e uno stimolo ad innovarsi e a non arrendersi nonostante le tante difficoltà.

venerdì, 10 dicembre 2021, 13:08

Podenzana è uno dei comuni scelti da Poste Italiane in Toscana per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità. Per l’evento, che si svolgerà domani in occasione della celebrazione del decennale dalla riapertura dell’antica pieve di S..Andrea al...

venerdì, 10 dicembre 2021, 12:43

Il progetto di cooperazione interterritoriale “Biosfera coast to coast: dal delta del Po all'Appennino seguendo i percorsi della fede” (“DELTAPP”), finanziato dalla Misura 19 dei Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020 delle Regioni Veneto e Toscana, nasce dalla volontà del GAL Polesine Delta Po, GAL MontagnAppennino e GAL Consorzio Lunigiana di...

venerdì, 10 dicembre 2021, 12:36

Rafforzare la cultura della trasparenza e della legalità, accogliere i giudizi e i suggerimenti dei cittadini sulla cosiddetta “Amministrazione trasparente”: è questo l’obiettivo della sesta edizione della “Settimana della trasparenza” organizzata dall’Azienda USL Toscana nord ovest che si svolgerà dal 13 al 19 dicembre.“La normativa – spiega Maria Bartolozzi, Responsabile aziendale della Trasparenza – prevede...

venerdì, 10 dicembre 2021, 10:49

A seguito della revoca dello sciopero nazionale dei servizi di igiene urbana previsto per il giorno 13 dicembre, Nausicaa Spa comunica che svolgerà regolarmente i propri servizi.

giovedì, 9 dicembre 2021, 18:38

"Cari bambini, sto arrivando!" Al caffè della Beppina domenica 12 dicembre è in arrivo Santa Claus. Quest'anno il Natale a Mirteto si fa speciale: per intrattenere grandi e piccini, alcune attività della zona hanno deciso di organizzare una festa all'aperto nel rispetto delle normative anticontagio.

giovedì, 9 dicembre 2021, 18:37

"Riccardo Bruschi non ha scritto alcunché di anormale o di "fascista", parola passe-partout che certuni usano quando non hanno argomenti e vogliono denigrare l'avversario. Non è questa la nostra visione della democrazia e del dibattito che la alimenta.

giovedì, 9 dicembre 2021, 18:32

Ultimi giorni per partecipare al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni realizzato da Istat che quest’anno coinvolge 2 milioni 472.400 di famiglie in 4.531 Comuni del territorio nazionale e circa 3.400 famiglie del nostro Comune.Il Censimento non riguarda l'intera popolazione ma è effettuato a campione: questo significa che possono...