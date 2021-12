La minoranza “Insieme per il territorio” boccia il Pab 2022

mercoledì, 1 dicembre 2021, 09:40

Il gruppo di minoranza massarosese “Insieme per il territorio” nell’assemblea consortile ha votato contro il Pab piano di manutenzione di fossi e canali per il 2022.



I rappresentanti del gruppo, Fortunato Angelini, Giampaolo Berto, Pietro Casalo, hanno motivato così la loro contrarietà al piano dei lavori: “Abbiamo chiesto in più occasioni al presidente del consorzio di darci un quadro completo di efficienza dei 33 impianti idrovori presenti sul comprensorio di bonifica, essendo nella quasi totalità datati e quindi bisognosi di revisione e aggiornamento”



“Abbiamo chiesto da anni – incalzano - di intervenire attraverso una ricognizione dei

tratti di canali tombati redigendo un progetto d’intervento e, assieme ai comuni interessati, chiedere finanziamenti alla regione Toscana, per evitare il ripetersi di allagamenti”.



“Abbiamo sollevato la questione del continuo ed eccessivo ricorso ad incarichi professionali di ogni tipo e consulenze esterne che mortifica le professionalità interne, divenendo il consorzio una “stazione appaltante”, riducendo al minimo lavori in amministrazione diretta con proprio personale, eludendo completamente le indicazioni portanti della riforma regionale dei consorzi del 2012 legge regionale n.79”.



“Denunciamo da tempo questa gestione – concludono i consiglieri – con interrogazioni e richieste di chiarimenti, senza ricevere alcuna risposta. Anzi, dall’esame in aula del programma dei lavori previsti per il Pab 2022, abbiamo riscontrato ancora una volta una netta chiusura della maggioranza alle nostre istanze”.