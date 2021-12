Lunigiana International Music Festival: lanciata raccolta fondi per borse di studio e ampliamento dei concerti

mercoledì, 1 dicembre 2021, 21:15

Per la giornata del dono è partita su GoFundMe un'iniziativa lanciata da Chantal Balestri, la Direttrice Artistica e co-fondatrice del Lunigiana International Music Festival, che ha co-fondato il Festival da New York nel 2018.

"Negli anni abbiamo coinvolto - scrive - più di centocinquanta studenti nel mondo, in sessanta concerti nazionali ed internazionali, seicento lezioni di musica, ventisette seminari, sei concorsi di musica e molto altro".

"Siamo stati in grado - aggiunge - di donare diverse borse di studio ogni anno a studenti che diversamente non avrebbero potuto permetterselo e non vediamo l'ora di avere sempre più possibilità di aumentarne".

"Quest'anno il LIMF tramite la giornata del dono - prosegue - si prefigge di raggiungere quattromila euro per: tre borse di studio da cinquecento euro ciascuna; ampliare la programmazione di concerti durante l'anno in Lunigiana, in Italia e all'estero, per poter portare un'offerta musicale fuori dal periodo estivo; contribuire a valorizzare la Lunigiana nel mondo".

La raccolta fondi, già sopra i mille euro, è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/LIMF2022