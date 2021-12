Mazzetti (Fi): "Riccardo Bruschi non ha scritto alcunché di "fascista". Forza Italia unico partito che fa tesoro della diversità di opinioni"

Altre notizie brevi

giovedì, 9 dicembre 2021, 18:38

"Cari bambini, sto arrivando!" Al caffè della Beppina domenica 12 dicembre è in arrivo Santa Claus. Quest'anno il Natale a Mirteto si fa speciale: per intrattenere grandi e piccini, alcune attività della zona hanno deciso di organizzare una festa all'aperto nel rispetto delle normative anticontagio.

giovedì, 9 dicembre 2021, 18:32

Ultimi giorni per partecipare al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni realizzato da Istat che quest’anno coinvolge 2 milioni 472.400 di famiglie in 4.531 Comuni del territorio nazionale e circa 3.400 famiglie del nostro Comune.Il Censimento non riguarda l'intera popolazione ma è effettuato a campione: questo significa che possono...

giovedì, 9 dicembre 2021, 18:30

Giovanna Santi, nonostante non sia riuscita per pochi voti a diventare segretaria del Pd comunale, non vuole disperdere i voti delle molte persone che l'hanno sostenuta e soprattutto non vuole che questo risultato crei divisioni all'interno del partito: I voti che ho preso sono frutto di un lavoro condiviso, da...

giovedì, 9 dicembre 2021, 13:53

Più di una pmi su due, a livello nazionale, ha fatto ricorso allo smart working durante l'emergenza assicurando la continuità di business e contemporaneamente contenere la pandemia. La stima sulla base dell'Osservatorio Smart Working arriva da Cna Massa Carrara che ha accolto favorevolmente l'accordo sul protocollo nazionale sul lavoro agile...

giovedì, 9 dicembre 2021, 13:51

Servizi, consulenze, ore per ripetizioni scolastiche. Ma anche, anzi soprattutto, tempo: quello che ciascuno può dedicare agli altri nelle più diverse forme. E inoltre beni materiali: generi di prima necessità, materiale scolastico e così via. Senza limiti alla “fantasia del dono”.

giovedì, 9 dicembre 2021, 12:13

«A seguito della lettera a SALT con cui avevo chiesto informazioni sulle modalità di intervento per risolvere il problema dell’inquinamento acustico nelle località lungo il tratto dell’A15 nel comune di Aulla - “una questione che merita di essere affrontata definitivamente e in maniera adeguata”, così avevo sollecitato - è arrivata...

giovedì, 9 dicembre 2021, 12:12

La Scuola Nazionale Trasporti e Logistica della Spezia, con sede anche a Marina di Carrara, informa che è aperto il bando per il corso di formazione della figura professionale di Tecnico ferroviario polifunzionale. Le domande di iscrizione al corso sono aperte dal giorno della pubblicazione del bando, cioè dalle ore...

giovedì, 9 dicembre 2021, 10:33

Emma Castè debutta in libreria con "Bolle di Sapone" edito da Acrobat. La restauratrice, vulcanico direttore artistico di Torano Notte e Giorno ed attivista contro la violenza di genere, si affaccia per la prima volta al mondo dell'editoria con una narrazione lucida, appassionata e profondo del percorso iniziato nel 2013...

giovedì, 9 dicembre 2021, 10:18

Massa Città in Comune interviene sul costo dei lavori di riqualificazione della Piazza di San Carlo."Il rifacimento della Piazza di San Carlo - commenta - è costato il doppio di quanto preventivato nel 2019 dalla giunta Persiani.

mercoledì, 8 dicembre 2021, 18:17

Presentato ufficialmente il nuovo libro del Dott. Bruno Ricci commercialista, revisore e giurista di impresa. Il professionista massese, giunto al suo quarto libro (edito da Eclettica Edizioni), ha trattato in questo nuovo lavoro le novità introdotte dalla legge n.155/2017 che entreranno in vigore a partire dal prossimo maggio 2021.