Mobilità sostenibile lungo i cammini religiosi

venerdì, 10 dicembre 2021, 12:43

Il progetto di cooperazione interterritoriale “Biosfera coast to coast: dal delta del Po all'Appennino seguendo i percorsi della fede” (“DELTAPP”), finanziato dalla Misura 19 dei Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020 delle Regioni Veneto e Toscana, nasce dalla volontà del GAL Polesine Delta Po, GAL MontagnAppennino e GAL Consorzio Lunigiana di promuovere un turismo sostenibile e rispettoso dei territori, attraverso la tematica dei Cammini Religiosi. L’iniziativa di cooperazione prende spunto dal Cammino europeo della Romea Strata, percorso che collega col suo passaggio i territori dei GAL partner, ricchi di valenze storiche, ambientali e culturali, e già accomunati dalla presenza di aree riconosciute dall’UNESCO “MAB Riserva di Biosfera”: Delta del Po, Po Grande e Appennino Tosco Emiliano. Il progetto, che ha una dotazione finanziaria di poco oltre 480 mila euro, vede i primi passi nel 2018 con la definizione dell’idea progetto e la sottoscrizione dell’Accordo di partenariato, ma è solo nel corso del 2021 che l’azione attuativa comune ha preso effettivamente avvio, con l’attivazione di interventi di infrastrutturazione e qualificazione dei percorsi da parte dei beneficiari locali. Nel territorio del Delta del Po, 3 sono gli interventi, realizzati dai Comuni di Ceneselli, Salara e Pincara, che riguardano la sistemazione e riqualificazione di alcuni punti e tratti che ricadono sui percorsi dei Cammini religiosi: due interessano esclusivamente il percorso della Romea Strata, mentre il terzo riguarda anche il Cammino religioso della Romea Germanica. In particolare:  il Comune di Ceneselli provvederà alla sistemazione di un tratto esistente della Romea Strata, con rifacimento del manto stradale e sistemazione della segnaletica, oltre all’allestimento di una bacheca informativa;  il Comune di Salara realizzerà un’area attrezzata per il ristoro e il riposo dei visitatori e gli spazi per il parcheggio dedicato per le autovetture;  il Comune di Pincara valorizzerà invece un percorso di collegamento tra la Via Romea Strata e la Via Rome Germanica, intervenendo sull’illuminazione pubblica e l’allestimento di un’area di sosta e parcheggio, e installando una bacheca informativa sui percorsi religiosi. Sul versante toscano il GAL MontagnAppennino nella riunione del 20 ottobre scorso ha deliberato l’approvazione del contratto per l’assegnazione dei contributi relativi al Progetto Locale di Cooperazione. Attraverso la misura 19.3 il GAL MontagnAppennino assegna all’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese un contributo di circa 70mila euro per la valorizzazione della Romea Strata sul territorio della Montagna Pistoiese.



L’Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese realizzerà il progetto insieme ai comuni della Montagna, esso prenderà avvio nei prossimi mesi e vedrà oltre alla riqualificazione di sentieristica e cartellonistica anche la realizzazione di due nuovi punti di accoglienza per i pellegrini nei comuni di Abetone Cutigliano e San Marcello Piteglio. Il progetto si concluderà nel 2022 e darà al territorio la piena fruibilità del percorso e degli itinerari ad essa collegati oltre che a una visibilità di rilievo internazionale: nel 2022 infatti l’itinerario della Romea Strata sarà riconosciuto come Route Culturale Europea.



Infine, per quanto riguarda il GAL Lunigiana, i progetti raccolti riguardano 14 interventi che saranno realizzati dai Comuni, ed andranno ad operare sui servizi e su piccole infrastrutture. Più precisamente:  Il Comune di Aulla potenzierà l’ufficio turistico, modernizzandolo con strumenti atti alla promozione e all’informazione;  I Comuni di Bagnone, Filattiera e Pontremoli valorizzeranno il percorso dell’antica Via Longobarda, realizzando infrastrutture, quali staccionate in legno e muretti in pietra, e implementando la segnaletica turistica;  Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano completerà i lavori di ristrutturazione di un fabbricato, ubicato nel Comune di Casola in Lungiana, da destinarsi alla accoglienza dei pellegrini;  Il Comune di Comano realizzerà un’area di sosta all’interno del parco comunale, acquisterà arredi urbani, panchine, set picnic e giochi;  Il Comune di Fivizzano realizzerà una casa dell’acqua lungo l’itinerario storico-culturale dell’antica Via del Volto Santo;  Il Comune di Fosdinovo riqualificherà la piazza del borgo, acquistando panche, sedute e tavoli, assicurando così una possibilità di sosta adeguata ed accogliente per i visitatori;  Il Comune di Licciana Nardi restaurerà e rimetterà in funzione tre vecchi fontanili, localizzati sui tracciati storici delle antiche Via del Sale e Via del Volto Santo, e contestualmente provvederà alla posa in opera di adeguata segnaletica;  Il Comune di Mulazzo metterà in sicurezza e renderà così praticabile il tratto detto “del Ponte della Groppa” dell’antica via Marchesana, realizzando staccionate in legno, muretti a secco, cunette e predisponendo apposita cartellonistica;  Il Comune di Podenzana realizzerà interventi di recupero di aree ubicate all’interno del “Parco del Gaggio”, in pertinenza alla struttura adibita a centro di informazione turistica;  Il Comune di Tresana valorizzerà un tratto della Via Francigena Ciclabile, migliorando i punti critici di interferenza tra il traffico veicolare e la presenza dei ciclisti e installando una nuova segnaletica verticale ed orizzontale;  Il Comune di Villafranca in Lunigiana recupererà l’area delle fontane storiche ubicata nella frazione di Virgoletta, creandovi un’area attrezzata con staccionata, panche, tavoli;  Il Comune di Zeri valorizzerà il tratto dell’antico percorso Chémin d’Assise, predisponendo apposita segnaletica, indicante i vicini punti d’acqua e note storiche sui luoghi, e realizzando alcune aree picnic dotate di tavole e panche.



I 3 Gruppi di Azione Locale hanno già realizzato una brochure informativa di presentazione, consultabile online sui siti istituzionali dei GAL, e nel corso del prossimo anno prevedono l’organizzazione di alcuni eventi locali per illustrare e promuovere sui territori quanto realizzato con il progetto DELTAPP, che vedrà la sua conclusione al termine del 2022. Pere ulteriori informazioni: https://www.galdeltapo.it/it/cooperazione-leader-2014-2020/biosfera-coast-to-coast-percorsi-dellafede.html https://www.montagnappennino.it/deltapp-biosfera-coast-to-coast-dal-delta-del-po-allappenninoseguendo-i-percorsi-della-fede/ https://www.sviluppolunigiana.it/deltapp-progetto-di-cooperazione-interterritoriale/