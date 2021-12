Morte Bertolini, FdI: "Ci stringiamo attorno alla famiglia. Patrizio era un uomo molto conosciuto nella comunità pontremolese"

Altre notizie brevi

sabato, 18 dicembre 2021, 16:58

Lo sciopero generale è riuscito anche a Massa Carrara. Proponiamo – nel rispetto delle prerogative di ciascuno – di dare continuità alle rivendicazioni di quella giornata, anche qui.

sabato, 18 dicembre 2021, 16:56

La società Gaia spa torna sulla situazione di non potabilità nel comune di Massa: "Nel rinnovare il nostro dispiacere per i disagi sostenuti dai cittadini coinvolti, torniamo a pretendere una corretta informazione, essendo il tema della salute pubblica centrale per l'interesse collettivo.

sabato, 18 dicembre 2021, 14:30

Venerdì 17 dicembre, presso Villa Cuturi a Marina di Massa, la Co.M.P.A.S.S. Società Cooperativa sociale onlus in collaborazione con l'Associazione Insieme APS ha tenuto un incontro riguardante il tema del 'Dopo di Noi'. Alla presenza del pubblico presente e dell'Assessore del Comune di Massa Amelia Zanti, il dott.

sabato, 18 dicembre 2021, 14:27

Terminato il 15 dicembre il tesseramento ad Azione che permetterà di partecipare attivamente al congresso fondativo previsto tra gennaio e febbraio 2022. Sabato 15 Gennaio a Massa si terrà il congresso provinciale che nominerà il coordinatore provinciale, e i vari delegati all'assemblea regionale e nazionale, per Massa Carrara il candidato...

sabato, 18 dicembre 2021, 09:50

"Siamo molto dispiaciuti per i disagi che la popolazione residente nelle zone sotto ordinanza sta affrontando, specie in inverno dover uscire di casa per approvvigionarsi di acqua potabile è un sacrificio: tuttavia siamo convinti di aver agito con correttezza e in maniera assolutamente tempestiva, con l'unico obiettivo di salvaguardare la...

sabato, 18 dicembre 2021, 09:47

Dopo i doverosi e rituali passaggi interni al Movimento nazionale Buona Destra e della Buona Destra Toscana, d’accordo con il fondatore Filippo Rossi e con il Presidente del Movimento, Giovanni Lamioni, Buona Destra Toscana prosegue nella sua organizzazione interna per rendere sempre più efficace la diffusione dei propri ideali e...

venerdì, 17 dicembre 2021, 19:41

“Vaccinare i bambini è un atto d’amore. Ringrazio le famiglie e gli operatori per quello che stanno facendo. E’ nostro interesse mettere in sicurezza i bambini, ma non ci siamo dati degli obiettivi. Comprendiamo la delicatezza della situazione.

venerdì, 17 dicembre 2021, 19:32

Un’azione comune verso il Governo con quattro Regioni che si muovano assieme: la chiede la Toscana, per accendere un riflettore sulla Sanac (che conta uno stabilimento anche a Massa Carrara), sbloccare l’impasse che si è creato ed agire velocemente affinché il valore dell’azienda, in amministrazione straordinaria dal 2015 e la...

venerdì, 17 dicembre 2021, 09:42

Unione Sindacale di Base Massa lancia un invito a tutta la cittadinanza per incontrarsi il 24 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 15.30 presso la sede del sindacato in piazza Aranci 29 a Massa. "Per i più grandi sarà un momento per scambiarsi gli auguri di buone feste e fare...

giovedì, 16 dicembre 2021, 19:24

La ormai famosa questione delle concessioni balneari, la cosiddetta Bolkestein, è il tema che il PRI di Massa affronta in una nota stampa. Dopo una breve dissertazione sulle origini della legge, varata quindici anni fa dalla UE e recepita dall'Italia nel 2010, il PRI bacchetta senza troppi giri di parole le...