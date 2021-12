"Natale per tutti": venerdì 24 dicembre Babbo Natale alla sede di USB Massa

venerdì, 17 dicembre 2021, 09:42

Unione Sindacale di Base Massa lancia un invito a tutta la cittadinanza per incontrarsi il 24 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 15.30 presso la sede del sindacato in piazza Aranci 29 a Massa. "Per i più grandi sarà un momento per scambiarsi gli auguri di buone feste e fare il punto sull'anno passato di attività sindacale in vista delle vacanze. Per i più piccoli avremo un ospite speciale, Babbo Natale, che distribuirà i regali a tutti i bambini e le bambine delle famiglie di AsIA., Associazioni Inquilini Abitanti di USB che da diversi anni si batte per garantire il diritto all'abitare di tutti e tutte."

USB Massa coglie quindi l'occasione per ringraziare le attività che hanno contribuito a questo progetto: La Bottega del Mangiafuoco, AriBimbo e La Bottega di Sirius Black. "La crisi sociale ed economica di questi ultimi anni ha messo a dura prova molte famiglie. Il Natale non arriverà allo stesso modo per tutti. Vogliamo però che ogni bambino possa avere la gioia di ricevere e di scartare un regalo di Babbo Natale. Grazie ai diversi contributi che abbiamo ricevuto possiamo garantire che tutti i più piccoli delle famiglie che seguiamo ricevano un pensierino da mettere sotto l'albero. Perché Il pollice non può rallegrarsi, quando l'indice soffre!".

USB Massa ricorda, inoltre, che lo sportello rimarrà chiuso dal 24 dicembre al 4 gennaio. Resteranno attivi per urgenze i numeri telefonici di riferimento.