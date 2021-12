Pontremoli: ripristino della rete acquedottistica nella frazione di Teglia

venerdì, 3 dicembre 2021, 16:49

Il Consiglio di Amministrazione del gestore idrico GAIA S.p.A. ha recentemente approvato un progetto che prevede la sostituzione di circa 280 metri di condotta acquedottistica nel Comune di Pontremoli (MS) tra l'abitato di Teglia e il ponte strallato sul torrente Teglia, lungo la strada di collegamento col paese di Castagnetoli.

"Si tratta di un adeguamento della rete idrica, attualmente servente circa 80 utenze - ha spiegato l'Assessore Manuel Buttini - che consiste nell'eliminazione sia della condotta non interrata e sotto dimensionata, sia della condotta in acciaio in arrivo dalla sorgente Marzaiola, datata e ammalorata. Entrambe saranno sostituite da un'unica tubazione collegata alla rete esistente".

"Questo intervento segue i lavori già conclusi sul tratto tra il paese di Castagnetoli e il ponte sul torrente Teglia - ha aggiunto l'Assessore - assicurando un miglioramento del servizio idrico per circa 200 cittadini pontremolesi".

L'opera, prevista nel Programma degli Interventi 2020-2023, sarà avviata non appena saranno espletate le procedure di affidamento dei lavori, per un investimento totale di 95mila euro.

I lavori saranno completati in un mese, per ciò che concerne per la parte idraulica, e in seguito saranno necessari ulteriori 10 giorni, dopo una sospensione per l'assestamento delle opere, per l'esecuzione del tappeto finale di usura.