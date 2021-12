Porta a porta: cambia il calendario della raccolta dal 1° al 9 gennaio

mercoledì, 29 dicembre 2021, 11:31

Nausicaa Spa comunica le variazioni al calendario della raccolta porta a porta, previste nella settimana dal 1° al 9 gennaio 2022, che saranno valide per entrambe le zone di raccolta, mare e monti, senza distinzione. Sabato 1° gennaio 2022 non avverrà alcuna raccolta, quindi nessun contenitore dovrà essere esposto.

La raccolta del secco sarà recuperata lunedì 3 gennaio, mentre, martedì 4 gennaio sarà ritirata la carta e mercoledì 5 gennaio si provvederà al recupero dell'organico. Giovedì 6 gennaio nessuna raccolta è prevista per la festa dell'Epifania, pertanto, la raccolta della plastica slitterà a venerdì 7 gennaio. Ricordiamo che tali indicazioni sono valide sia per la zona mare che per la zona monti, che in questa settimana osserveranno lo stesso calendario.

A partire da sabato 8 gennaio le frequenze e le giornate di raccolta riprenderanno la cadenza tradizionale. Si invita, come sempre, la cittadinanza a prestare attenzione al calendario, che è possibile scaricare dal sito di Nausicaa spa, per agevolare il servizio di raccolta dei rifiuti.

Ricordiamo anche che, da venerdì 31 dicembre fino al 3 gennaio, Nausicaa spa posizionerà le consuete isole di cortesia per il conferimento dell'organico; i cittadini potranno trovarle: 1) davanti alla sede Nausicaa in viale Zaccagna, 2) in via Covetta presso il parcheggio del campo sportivo San Marco, 3) in via Piave in prossimità dello stadio e 4) in via Bassagrande di fronte al campo scuola.

L'azienda comunica inoltre che venerdì 31 dicembre 2021, gli uffici amministrativi di Nausicaa spa, in viale Zaccagna, saranno chiusi mentre saranno regolarmente attivi i servizi operativi.