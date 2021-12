PRI Massa: una riflessione sul rinnovo delle concessioni balneari

giovedì, 16 dicembre 2021, 19:24

La ormai famosa questione delle concessioni balneari, la cosiddetta Bolkestein, è il tema che il PRI di Massa affronta in una nota stampa. Dopo una breve dissertazione sulle origini della legge, varata quindici anni fa dalla UE e recepita dall'Italia nel 2010, il PRI bacchetta senza troppi giri di parole le varie forze politiche che hanno perso tempo, pur avendone avuto, nel corso di tutti questi anni. "Il Partito Repubblicano Italiano non può non esprimere un giudizio negativo sul comportamentodi tutte le forze politiche che si sono succedute al governo in tale lasso temporale dato che, nonostanteabbiano avuto un margine di tempo più che sufficiente, non solo non hanno risolto il problema - comeinvece hanno sapientemente fatto altri stati dell'Unione quali la Spagna e la Germania - ma neppure lohanno affrontato subendo così censure e sanzioni da parte della Comunità Europea.Sta in fatto che oggi l'Italia -continua - che è l'unico paese al mondo che, sostanzialmente, ha "privatizzato"tramite l'istituto della concessione tutta la costa, si trova a dover risolvere un grave problema che trovauna evidente contrapposizione tra due interessi entrambi meritevoli di tutela: da una parte la difesa dimolte aziende familiari - non tutte, in quanto già ora numerose concessioni sono in mano a gruppieconomici di potere - che rischierebbero di perdere gli investimenti fatti nel corso degli anni e dall'altroil diritto della comunità di vedere sfruttato nel migliore dei modi un patrimonio unico al mondo che,attualmente, ha un ritorno economico praticamente irrilevante.La soluzione proposta - conclude - è quindi quella che entro un termine ragionevole le concessioni balnearivengano messe in asta in modo che vengano attuati quei giusti principi di libertà nella concorrenza e diritorno economico dei beni pubblici; contemporaneamente che gli attuali concessionari venganoristorati per i miglioramenti e le addizioni incrementative apportate ai beni loro concessi tramite unmeccanismo che tenga conto dello speso e del migliorato e che venga loro riconosciuto il diritto diprelazione sui futuri affidamenti".