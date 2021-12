Psi Massa-Carrara: "Grande soddisfazione per l'affermazione di Gianni Lorenzetti e per l'ottimo risultato di Giovanni Longinotti, eletto consigliere"

Altre notizie brevi

lunedì, 20 dicembre 2021, 14:28

Andare per presepi lungo la Via del Volto Santo, sulla tratta ordinaria del treno Lucca-Aulla, nell'ottica di un turismo lento e sostenibile. La Via del Volto Santo diventa così l'occasione per coniugare la valorizzazione dei presepi e l'itinerario culturale, attraverso il tema del pellegrinaggio e dell'ispirazione religiosa.L’iniziativa “Il treno dei...

lunedì, 20 dicembre 2021, 10:33

La Fenapi di Massa Carrara ricorda l’entrata in vigore, da gennaio 2022, dell’assegno unico per i figli. Ne possono fare richiesta sia i lavoratori dipendenti che quelli autonomi. L’importo varia a seconda dei requisiti.

lunedì, 20 dicembre 2021, 08:51

La vicenda giudiziaria che vede coinvolte ERSU ed in modo marginale ASMIU, le due aziende partecipate che si occupano della raccolta dei rifiuti in Versilia, Montignoso, Massa e Lunigiana pone ancora una volta l’accento sulla necessità di monitoraggio delle attività delle società a partecipazione pubblica.Buona Destra non vuole esprimere giudizi di merito su...

domenica, 19 dicembre 2021, 21:53

Marco Guidi (FdI): Esprimiamo grande soddisfazione per l'elezione a consigliere provinciale di Bruno Tenerani, già consigliere comunale a Massa di FdI e presidente della commissione lavori pubblici" afferma Marco Guidi presidente provinciale di Fratelli d'Italia. La soddisfazione è duplice, se pensiamo al consenso ottenuto dal candidato di Fratelli d'Italia, il quale pur...

domenica, 19 dicembre 2021, 21:45

Giovanni Montesarchio, già capogruppo del MoVimento 5 Stelle nell'assise carrarese, è stato eletto consigliere provinciale nelle elezioni che si sono svolte ieri, 18 dicembre, per il rinnovo della carica di Presidente della Provincia e Consiglio provinciale di Massa e Carrara.Soddisfazione da parte di tutto il gruppo consiliare, che può così...

sabato, 18 dicembre 2021, 16:58

Lo sciopero generale è riuscito anche a Massa Carrara. Proponiamo – nel rispetto delle prerogative di ciascuno – di dare continuità alle rivendicazioni di quella giornata, anche qui.

sabato, 18 dicembre 2021, 16:56

La società Gaia spa torna sulla situazione di non potabilità nel comune di Massa: "Nel rinnovare il nostro dispiacere per i disagi sostenuti dai cittadini coinvolti, torniamo a pretendere una corretta informazione, essendo il tema della salute pubblica centrale per l'interesse collettivo.

sabato, 18 dicembre 2021, 16:52

"Ci stingiamo attorno alla moglie Alessandra, ed i figli Davide, Elisabetta, Elena, Laura, Paolo e Marianna. L'improvvisa morte di Patrizio Bertolini ci lascia profondamente addolorati. Patrizio era molto conosciuto nella comunità pontremolese. Già presidente del Consiglio comunale nella precedente consiliatura, Bertolini era stato rieletto alle recenti elezioni amministrative arrivando al...

sabato, 18 dicembre 2021, 14:30

Venerdì 17 dicembre, presso Villa Cuturi a Marina di Massa, la Co.M.P.A.S.S. Società Cooperativa sociale onlus in collaborazione con l'Associazione Insieme APS ha tenuto un incontro riguardante il tema del 'Dopo di Noi'. Alla presenza del pubblico presente e dell'Assessore del Comune di Massa Amelia Zanti, il dott.

sabato, 18 dicembre 2021, 14:27

Terminato il 15 dicembre il tesseramento ad Azione che permetterà di partecipare attivamente al congresso fondativo previsto tra gennaio e febbraio 2022. Sabato 15 Gennaio a Massa si terrà il congresso provinciale che nominerà il coordinatore provinciale, e i vari delegati all'assemblea regionale e nazionale, per Massa Carrara il candidato...