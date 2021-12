Raccolta porta a porta, cambia il calendario per l'Immacolata

venerdì, 3 dicembre 2021, 18:15

Nausicaa spa ricorda la variazione al calendario della raccolta porta a porta, in occasione della festività dell'Immacolata, mercoledì 8 dicembre 2021, che interesserà esclusivamente la zona 'Monti' (ovvero dall'Aurelia compresa verso monti). La raccolta della carta, prevista per mercoledì, sarà anticipata a martedì 7 dicembre 2021; dunque gli utenti dovranno esporre i propri contenitori lunedì sera.

Il calendario della raccolta per la zona porta a porta Mare non subirà alcuna variazione. Nausicaa spa raccomanda agli utenti di prestare attenzione a questa indicazione per agevolare lo svolgimento del servizio e ringrazia la cittadinanza per l'apporto costruttivo al progetto per incrementare la raccolta differenziata della nostra città.