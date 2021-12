Rifondazione e Massa città in Comune "La nuova alleanza Pd - Forza Italia per il traforo della Foce"

Altre notizie brevi

giovedì, 23 dicembre 2021, 14:34

Un atto che impegna il Presidente e la Giunta Toscana a far riconoscere l'asfaltatura della pista dell'aeroporto del Cinquale a Marina di Massa come una priorità regionale, e affinché sia inserita fra gli interventi necessari allo sviluppo infrastrutturale della Toscana.

giovedì, 23 dicembre 2021, 13:52

Emessa allerta giallo per rischio idrogeologico, idraulico reticolo minore dalle ore 16:00 fino alle ore 23:59 di venerdì 24 dicembre 2021.

giovedì, 23 dicembre 2021, 09:35

In occasione del Natale ci saranno alcune variazioni nel calendario della raccolta porta a porta. Per tutte le zone, Monti e Mare, sabato 25 dicembre non sarà effettuata alcuna raccolta, dunque non si dovrà esporre alcun contenitore.

mercoledì, 22 dicembre 2021, 13:07

L'Azienda USL Toscana nord ovest informa che il dottor Umberto Uccelli, medico di famiglia dell'ambito territoriale di Massa-Montignoso, cesserà la propria attività il 31 dicembre 2021.

mercoledì, 22 dicembre 2021, 13:07

Master S.r.l., società partecipata dal comune di Massa, cambia i giorni di ricezione del pubblico dello sportello IMU-TARI.

mercoledì, 22 dicembre 2021, 13:06

WINDTRE espande la propria copertura con tecnologia 5G TDD in Toscana e raggiunge le città di Massa, Carrara, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo, Scandicci, Camaiore, Grosseto e Prato.

mercoledì, 22 dicembre 2021, 11:11

C’è tempo fino a mercoledì 26 gennaio 2022 per presentare domanda per la selezione ad uno dei 19 posti disponibili nel progetto di servizio civile universale “Info Salute Toscana 2021”. Il progetto fa parte del programma “Tutela della salute in Toscana” realizzato da Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia ed Anpas in...

mercoledì, 22 dicembre 2021, 10:20

ASMIU comunica che nei giorni di Natale e Capodanno il servizio di ritiro dei rifiuti del mattino sarà regolare. Il turno ritiro dei rifiuti pomeridiano sarà invece posticipato al giorno successivo, il mattino, con le seguenti date:

mercoledì, 22 dicembre 2021, 09:51

Il Partito Democratico esprime grande soddisfazione per la rielezione di Gianni Lorenzetti alla guida della Provincia di Massa Carrara, un risultato che assicura una solida maggioranza capace di rappresentare tutto il territorio.

martedì, 21 dicembre 2021, 21:24

Italia Nostra, sezione Apuo-Lunense, ha deciso di richiamare l’attenzione dei cittadini e della politica sulla straordinaria risorsa storica, ambientale ed economica rappresentata dalla Tenuta di Marinella. Lo fa con l’iniziativa, titolata, echeggiando il cantautore per l’appunto ligure, “Questa (della tenuta) di Marinella è la storia vera”, che si terrà sabato...