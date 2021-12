"Sala Prove Autogestita": giovedì inaugurazione del progetto alla Casa Rossa Occupata

Altre notizie brevi

L'azienda USL Toscana nord ovest informa che il dottor Giovanni Faggioni, medico di famiglia dell'ambito territoriale della Bassa Lunigiana (Tresana), cesserà la propria attività il 14 dicembre 2021. Nell'ambito territoriale di Massa-Montignoso, invece, il medico di famiglia Armando Colle cesserà la propria attività il 16 dicembre 2021.Per cambiare il medico...

A causa della perturbazione prevista per la giornata di domani, 8 dicembre, gli eventi natalizi programmati in Piazza Aranci subiscono una variazione. Il laboratorio "Gli alberi di Natale del bosco" (ad ingresso libero con prenotazione a eventi@comune.massa.ms.it) si terrà al Teatro dei Servi sempre alle ore 16.Lo spettacolo "Babbo Natale Circus", a...

Ieri si è tenuta l’assemblea Ato Toscana Costa (Autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani), rappresentativa di circa 100 comuni compresi nel perimetro d’ambito che fanno parte di Retiambiente, e tra i vari argomenti all’ordine del giorno, è stato discusso il nuovo metodo tariffario rifiuti stabilito da Arera.

Emessa allerta codice giallo, per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore e vento dalle ore 06:00 fino alle ore 23:59 di mercoledì 8 dicembre 2021.

L’hub vaccinale riaprirà sabato 11 dicembre, a Carrafiere, in Via Maestri del Marmo, padiglione 5 centro servizi. La ASL Toscana nord ovest informa tutti coloro che hanno già prenotato la vaccinazione, per il pomeriggio del 10 dicembre al vecchio ospedale, saranno spostati a Carrara. I nuovi appuntamenti saranno comunicati direttamente agli interessati.

La lista civica Amministrare Massa a sostegno di Persiani, risponde alle affermazioni di Bennati, esponente Pd del circolo Casone, circa la situazione del territorio e gli insuccessi dell'amministrazione. I consiglieri Tognini, Acerbo e Bongiorni, rivolgendosi al Circolo Pd, lo invitano a cercare risposte presso il loro stesso partito e in...

La sezione Massa Montignoso di Italia Nostra in una nota stampa, esprime soddisfazione nel aver visto l'inserimento della Buca degli Sforza nell'elenco dei siti orfani, da parte del ministero, cosa che ne renderà possibile la bonifica e la messa in sicurezza. Tuttavia, esprime cautela nel trattamento della gestione della procedura e...

Il gruppo Con Te per Montignoso, in un comunicato, esprime perplessità in merito alle dichiarazioni di Lorenzetti, sindaco, riguardo al destino della discarica: "La discarica, malgrado il fantomatico stop al riesame AIA richiesto dal gestore - afferma - fantomatico perché nessuno per adesso ha potuto leggere, ne valutare le motivazioni del rigetto,...

Il partito Repubblicano di Carrara ha conclusione del XXXIII ° Congresso riconferma ad unanimità Moreno Lorenzini come suo segretario. Impegna i nuovi organi statutari ad operare per il rilancio della città superando l’attuale situazione di declino dovuta alla mancata soluzione dei grandi problemi del territorio dal Marmo, all’Industria ed alla Portualità.

Emessa allerta codice giallo per rischio mareggiate e vento dalle 15 di sabato 4 dicembre fino alle ore 15 di domenica 5 dicembre.