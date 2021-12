Strada dei Marmi chiusa per lavori di manutenzione straordinaria delle gallerie: stop al traffico dal 24 dicembre. Dal 3 gennaio 2022 sarà possibile circolare nuovamente

Altre notizie brevi

martedì, 21 dicembre 2021, 21:24

Italia Nostra, sezione Apuo-Lunense, ha deciso di richiamare l’attenzione dei cittadini e della politica sulla straordinaria risorsa storica, ambientale ed economica rappresentata dalla Tenuta di Marinella. Lo fa con l’iniziativa, titolata, echeggiando il cantautore per l’appunto ligure, “Questa (della tenuta) di Marinella è la storia vera”, che si terrà sabato...

martedì, 21 dicembre 2021, 21:12

"Profondo cordoglio per la morte improvvisa dell'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Pontremoli, Patrizio Bertolini". A esprimerla il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella. "Oltre che in politica - sottolinea Stella - Bertolini era impegnato nel sociale, rivestiva la carica di presidente del Centro...

martedì, 21 dicembre 2021, 13:07

Festività natalizie 2021: i consigli di ACI per te che parti in auto Prima di metterti in viaggio Importante: Effettua i controlli della tua auto per verificarne lo stato di efficienza. Informati sulle condizioni meteo e di viabilità. Verifica lo stato di pneumatici e tergicristalli.

lunedì, 20 dicembre 2021, 14:28

Andare per presepi lungo la Via del Volto Santo, sulla tratta ordinaria del treno Lucca-Aulla, nell'ottica di un turismo lento e sostenibile. La Via del Volto Santo diventa così l'occasione per coniugare la valorizzazione dei presepi e l'itinerario culturale, attraverso il tema del pellegrinaggio e dell'ispirazione religiosa.L’iniziativa “Il treno dei...

lunedì, 20 dicembre 2021, 12:10

"Il risultato della lista di centro sinistra, che ha visto la riconferma di Gianni Lorenzetti alla presidenza della Provincia di Massa Carrara, è il giusto riconoscimento al lavoro svolto ed ai risultati ottenuti" dice il PSI in una nota della segreteria provinciale "e conferma la bontà della scelta di partecipare...

lunedì, 20 dicembre 2021, 10:33

La Fenapi di Massa Carrara ricorda l’entrata in vigore, da gennaio 2022, dell’assegno unico per i figli. Ne possono fare richiesta sia i lavoratori dipendenti che quelli autonomi. L’importo varia a seconda dei requisiti.

lunedì, 20 dicembre 2021, 08:51

La vicenda giudiziaria che vede coinvolte ERSU ed in modo marginale ASMIU, le due aziende partecipate che si occupano della raccolta dei rifiuti in Versilia, Montignoso, Massa e Lunigiana pone ancora una volta l’accento sulla necessità di monitoraggio delle attività delle società a partecipazione pubblica.Buona Destra non vuole esprimere giudizi di merito su...

domenica, 19 dicembre 2021, 21:53

Marco Guidi (FdI): Esprimiamo grande soddisfazione per l'elezione a consigliere provinciale di Bruno Tenerani, già consigliere comunale a Massa di FdI e presidente della commissione lavori pubblici" afferma Marco Guidi presidente provinciale di Fratelli d'Italia. La soddisfazione è duplice, se pensiamo al consenso ottenuto dal candidato di Fratelli d'Italia, il quale pur...

domenica, 19 dicembre 2021, 21:45

Giovanni Montesarchio, già capogruppo del MoVimento 5 Stelle nell'assise carrarese, è stato eletto consigliere provinciale nelle elezioni che si sono svolte ieri, 18 dicembre, per il rinnovo della carica di Presidente della Provincia e Consiglio provinciale di Massa e Carrara.Soddisfazione da parte di tutto il gruppo consiliare, che può così...

sabato, 18 dicembre 2021, 16:58

Lo sciopero generale è riuscito anche a Massa Carrara. Proponiamo – nel rispetto delle prerogative di ciascuno – di dare continuità alle rivendicazioni di quella giornata, anche qui.