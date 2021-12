Terzo evento delle iniziative avviate dall'associazione Ducato di Massa 'Rinascimento 2021'

Altre notizie brevi

martedì, 28 dicembre 2021, 08:50

Intervento dei mezzi di soccorso stamattina, alle 7.07, ad Altagnana, zona San Carlo sopra Massa. Quattro adulti (non sappiamo età precise) e una bambina di tre anni - tutti nordafricani - sono stati presumibilmente intossicati da monossido di carbonio.

lunedì, 27 dicembre 2021, 20:40

Dalle ore 18 di oggi, lunedì 27 dicembre, è possibile prenotare sul portale della Regione (https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/) la terza dose “booster” (di richiamo) per tutti i giovani tra i 16-17 anni, come stabilito dalla circolare del Ministero della salute.

lunedì, 27 dicembre 2021, 13:59

L'Azienda USL Toscana nord ovest informa che per consentire il consueto inventario di fine anno:

lunedì, 27 dicembre 2021, 13:45

L'Azienda USL Toscana nord ovest informa che il dottor Massimo Baldoni, medico di famiglia dell'ambito territoriale di Massa-Montignoso, cesserà la propria attività mercoledì 5 gennaio 2022.

lunedì, 27 dicembre 2021, 13:38

Il consiglio direttivo del Volto della Speranza desidera ringraziare le signore Elisabetta Lucchetti, Laura Donati, Sara Bellegoni, Mariuccia Mazzucchelli e Maria Lucchetti per l'organizzazione del bellissimo evento "Shopping for Charity" in favore del Volto della Speranza."Grazie a Nicola Ricci per aver ospitato l'evento nello Spazio Votre, a "Oltre la Siepe"...

lunedì, 27 dicembre 2021, 12:45

Emesso aggiornamento allerta gialla per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore, a partire dalle ore 15:00 di lunedì 27 dicembre 2021, fino alle ore 08:00 di martedì 28 dicembre 2021.

lunedì, 27 dicembre 2021, 09:34

l rendering del progetto dell'idrovora di Poveromo verrà mostrato in anteprima alle varie associazioni ambientaliste del territorio apuano martedì 28 dicembre alle ore 11 presso la sede del Consorzio 1 Toscana Nord a Viareggio. L'incontro è stato fortemente voluto dal Presidente dell'Ente Consortile al fine di mostrare nei minimi dettagli...

domenica, 26 dicembre 2021, 10:25

Ancora maltempo in Toscana, che tra oggi e domani sarà interessata dal transito di due perturbazioni atlantiche cui si assoceranno piogge diffuse. Una temporanea attenuazione dei fenomeni è attesa tra la tarda serata di oggi, sabato, e le prime ore di domani, domenica.

domenica, 26 dicembre 2021, 10:24

In Toscana sono 331.208 i casi di positività al Coronavirus, 3.438 in più rispetto a ieri (3.289 confermati con tampone molecolare e 149 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono il 1% in più rispetto al totale del giorno precedente.

venerdì, 24 dicembre 2021, 22:44

Riccardo Bruschi (Forza Italia), in un comunicato esprime, a nome del partito, il proprio punto di vista sulla nuova recinzione del politeama Verdi, che sostituendo la precedente, ha permesso di riacquistare qualche parcheggio in più.Tuttavia, pur rallegrandosi della cosa, Bruschi solleva qualche perplessità in merito, a partire dal fatto che...