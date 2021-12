Trentuno Settembre: un incontro sui Pabe

Altre notizie brevi

giovedì, 16 dicembre 2021, 19:24

La ormai famosa questione delle concessioni balneari, la cosiddetta Bolkestein, è il tema che il PRI di Massa affronta in una nota stampa. Dopo una breve dissertazione sulle origini della legge, varata quindici anni fa dalla UE e recepita dall'Italia nel 2010, il PRI bacchetta senza troppi giri di parole le...

giovedì, 16 dicembre 2021, 18:30

Il consigliere al comune di Massa Luca Tonlazzerini di Forza Italia, in un comunicato, ringrazia Antonio Cofrancesco per averlo appoggiato nella presentazione della mozione, affinché il comune di attivi nell'apertura del servizio di counseling "Lo psicologo in farmacia", un servizio ritenuto quanto mai importante: "Di fatto il territorio è diventato...

giovedì, 16 dicembre 2021, 17:22

E' stata parzialmente revocata l'ordinanza di non potabilità che insiste nelle frazioni di San Carlo, La Rocca, Tombara, Volpara, Tecchioni, Volpigliano e Le Grazie nel Comune di Massa. Con una nuova ordinanza (n. 232 del 16 dicembre), il Sindaco del Comune di Massa ha infatti stabilito, secondo quanto richiesto da...

giovedì, 16 dicembre 2021, 13:59

Nella mattinata odierna GAIA spa e il servizio Igiene Pubblica e Nutrizione si sono confrontate sui possibili interventi per la gestione di questa fase di emergenza idrica. Le valutazioni hanno portato ad una modifica dell'ordinanza emanata nella serata del 15, subito dopo la segnalazione del malfunzionamento registrato nella rete idrica...

giovedì, 16 dicembre 2021, 12:40

Oggi il sindaco Francesco Persiani, ha firmato un'ordinanza per il divieto di utilizzo, per il consumo umano salvo previa bollitura per 15 minuti, dell’acqua erogata dall’acquedotto comunale che serve l’area , San Carlo , Volpigliano, Volpara, Tombara ,La Rocca.

giovedì, 16 dicembre 2021, 12:37

A seguito della proroga dello stato di emergenza deliberato dal Governo, e soprattutto per consentire il disbrigo delle pratiche amministrative in arretrato a causa della carenza di personale, il provvedimento di chiusura al pubblico degli sportelli Anagrafe della sede centrale di Massa e del distaccamento di Marina nella giornata di...

mercoledì, 15 dicembre 2021, 21:30

GAIA S.p.A. informa che il Sindaco del Comune Massa con l'ordinanza n. 229 del 15 dicembre 2021 ha reso noto la non potabilità dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto che rifornisce le frazioni di San Carlo, La Rocca, Tombara, Volpara, Tecchioni, Volpigliano e Le Grazie. E' da ritenersi pertanto vietato l'utilizzo per il consumo umano...

mercoledì, 15 dicembre 2021, 12:18

Apprendere divertendosi: alla scuola primaria G. Sforza di Piazza continua il potenziamento della lingua inglese con Randy Daniella Neerhoj, docente madrelingua.

mercoledì, 15 dicembre 2021, 10:07

Si terrà giovedì 16 dicembre alle ore 15 il terzo appuntamento con 'Incroci', la serie di incontri organizzati dalla coalizione che candida Simone Caffaz a sindaco di Carrara alle elezioni amministrative della primavera del 2022 al fine di coinvolgere esperti dei settori e semplici cittadini nella stesura del programma di...

martedì, 14 dicembre 2021, 14:40

In una nota stampa, Aics Massa Carrara, con sede a Montignoso, via Sforza 58, comunica che sono aperte le candidature per il servizio civile universale 2022-2023. C'è tempo fino al 20 gennaio per l'iscrizione, effettuabile tramite la piattaforma delle politiche giovanili del MInistero e anche sul sito nazionale www.aics.it: il bando è aperto...