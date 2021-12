Windtre: in Toscana rete ancora più veloce con il 5G

Altre notizie brevi

L'Azienda USL Toscana nord ovest informa che il dottor Umberto Uccelli, medico di famiglia dell'ambito territoriale di Massa-Montignoso, cesserà la propria attività il 31 dicembre 2021.

Master S.r.l., società partecipata dal comune di Massa, cambia i giorni di ricezione del pubblico dello sportello IMU-TARI.

C’è tempo fino a mercoledì 26 gennaio 2022 per presentare domanda per la selezione ad uno dei 19 posti disponibili nel progetto di servizio civile universale “Info Salute Toscana 2021”. Il progetto fa parte del programma “Tutela della salute in Toscana” realizzato da Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia ed Anpas in...

ASMIU comunica che nei giorni di Natale e Capodanno il servizio di ritiro dei rifiuti del mattino sarà regolare. Il turno ritiro dei rifiuti pomeridiano sarà invece posticipato al giorno successivo, il mattino, con le seguenti date:

Il Partito Democratico esprime grande soddisfazione per la rielezione di Gianni Lorenzetti alla guida della Provincia di Massa Carrara, un risultato che assicura una solida maggioranza capace di rappresentare tutto il territorio.

Italia Nostra, sezione Apuo-Lunense, ha deciso di richiamare l’attenzione dei cittadini e della politica sulla straordinaria risorsa storica, ambientale ed economica rappresentata dalla Tenuta di Marinella. Lo fa con l’iniziativa, titolata, echeggiando il cantautore per l’appunto ligure, “Questa (della tenuta) di Marinella è la storia vera”, che si terrà sabato...

A seguito della richiesta della Progetto Carrara Srl, finalizzata a ottenere il rilascio di una ordinanza di sospensione della circolazione lungo la Strada dei Marmi, nel periodo compreso tra il 23 dicembre 2021 e il 3 gennaio 2022, per eseguire in sicurezza alcuni interventi di manutenzione straordinaria all'interno delle gallerie...

"Profondo cordoglio per la morte improvvisa dell'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Pontremoli, Patrizio Bertolini". A esprimerla il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella. "Oltre che in politica - sottolinea Stella - Bertolini era impegnato nel sociale, rivestiva la carica di presidente del Centro...

Festività natalizie 2021: i consigli di ACI per te che parti in auto Prima di metterti in viaggio Importante: Effettua i controlli della tua auto per verificarne lo stato di efficienza. Informati sulle condizioni meteo e di viabilità. Verifica lo stato di pneumatici e tergicristalli.

Andare per presepi lungo la Via del Volto Santo, sulla tratta ordinaria del treno Lucca-Aulla, nell'ottica di un turismo lento e sostenibile. La Via del Volto Santo diventa così l'occasione per coniugare la valorizzazione dei presepi e l'itinerario culturale, attraverso il tema del pellegrinaggio e dell'ispirazione religiosa.L’iniziativa “Il treno dei...