Zona Apuane: progetto "Ampliamento del servizio di assistenza domiciliare"

venerdì, 3 dicembre 2021, 11:18

La Zona Distretto Apuane dell'Asl informa che le domande per l'erogazione dei buoni servizio destinati a “Ampliamento del servizio di assistenza domiciliare” devono essere presentate entro le ore 12:00 del 30 dicembre 2021.

I potenziali destinatari per l’erogazione di buoni servizio sono le persone anziane ultra 65enni (o di età inferiore ai 65 anni nel caso di persone con patologie degenerative assimilabili al decadimento cognitivo) che siano residenti nella Zona Distretto Apuane (che corrisponde ai comuni di Massa, Carrara e Montignoso) e che abbiano i determinati requisiti indicati dall'avviso.

Il buono servizio finanzia esclusivamente l’erogazione di un sostegno economico a fronte del costo per l’assistente familiare, assunto con regolare contratto di lavoro per un minimo di 26 ore settimanali. L’importo del contributo economico mensile varia, in base al valore ISEE, dai 200 agli 800 euro.

Per saperne di più consultare il sito dell'Azienda USL Toscana nord ovest alla pagina dedicata a "Bandi e concorsi".

L’ "Ampliamento del servizio di assistenza domiciliare” è un progetto della Zona Distretto Apuane finanziato dalla Regione Toscana attraverso il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC).