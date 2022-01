Al Garibaldi Carrara, Il Nuovo, Astoria dal 5 al 12 gennaio

martedì, 4 gennaio 2022, 10:18

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione delle pellicole proiettate in sala, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 5 al 12 gennaio.





Programmi:

CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARA

CINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA

CINEMA- TEATRO ASTORIA LERICI

CINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARA

Mercoledi 5 Gennaio

ORE 16.30 ME CONTRO TE PERSI NEL TEMPO ( Famiglie al Cinema)

ORE 18.00-21.00 UN EROE ( Grand Prix speciale della Giuria Festival di Cannes)

Giovedi 6 Gennaio

15.00 ME CONTRO TE PERSI NEL TEMPO ( Famiglie al Cinema)

16.30-19.00-21.15 UN EROE ( Grand Prix speciale della Giuria Festival di Cannes)



Venerdì 7 Gennaio

ORE 16.30 ME CONTRO TE PERSI NEL TEMPO ( Famiglie al Cinema)

ORE 18.00-21.00 UN EROE ( Grand Prix speciale della Giuria Festival di Cannes)



Sabato 8 Gennaio

ORE 16.30 ME CONTRO TE PERSI NEL TEMPO ( Famiglie al Cinema)

ORE 18.00-21.00 UN EROE ( Grand Prix speciale della Giuria Festival di Cannes)



Domenica 9 Gennaio

ORE 15.00 ME CONTRO TE PERSI NEL TEMPO ( Famiglie al Cinema)

ORE 16.15 -18.30-21.00 UN EROE ( Grand Prix speciale della Giuria Festival di Cannes)

Lunedi 10 Gennaio RIPOSO

Martedi 11 Gennaio

RIPOSO

Mercoledi 12 Gennaio

ORE 21.00 IL MARITO INVISIBILE ( Stagione Teatrale 2022 )

CINEMA/TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA

Mercoledi 5 Gennaio ORE 15.30-18.00-21.00 UN EROE ( Grand Prix speciale della Giuria Festival di Cannes)



Giovedi 6 Gennaio ORE 15.30-18.00-21.00 UN EROE ( Grand Prix speciale della Giuria Festival di Cannes)



Venerdì 7 Gennaio

ORE 15.30-18.00-21.00 UN EROE ( Grand Prix speciale della Giuria Festival di Cannes)



Sabato 8 Gennaio ORE 15.30-18.00-21.00 UN EROE ( Grand Prix speciale della Giuria Festival di Cannes)



Domenica 9 Gennaio

ORE 15.30-18.00-21.00 UN EROE ( Grand Prix speciale della Giuria Festival di Cannes)



Lunedi 10 Gennaio ORE 16.30 UN EROE ( Grand Prix speciale della Giuria Festival di Cannes) ORE 20.30 FEDERICA PELLEGRINI UNDERWATER ( dedicato alla "divina" del nuoto italiano)



Martedi 11 Gennaio ORE 16.30 UN EROE ( Grand Prix speciale della Giuria Festival di Cannes) ORE 20.30 FEDERICA PELLEGRINI UNDERWATER ( dedicato alla "divina" del nuoto italiano)



Mercoledi 12 Gennaio Ore 16.30 FEDERICA PELLEGRINI UNDERWATER ( dedicato alla "divina" del nuoto italiano) Ore 20.45 UN EROE ( Grand Prix speciale della Giuria Festival di Cannes)

CINEMA TEATRO ASTORIA LERICI

Mercoledi 5 Gennaio

ORE 16.30 ME CONTRO TE PERSI NEL TEMPO ( Famiglie al Cinema)

ORE 18.00-21.00 SUPEREROI



Giovedi 6 Gennaio

ORE 21.00 IL MARITO INVISIBILE (Apertura Stagione Teatrale 2022 )



Venerdì 7 Gennaio

ORE 15.00 ME CONTRO TE PERSI NEL TEMPO ( Famiglie al Cinema)

ORE 16.15 -21.10 HOUSE OF GUCCI ORE 19.00 SUPEREROI



Sabato 8 Gennaio ORE 15.00 ME CONTRO TE PERSI NEL TEMPO ( Famiglie al Cinema)

ORE 16.15 -21.10 HOUSE OF GUCCI

ORE 19.00 SUPEREROI



Domenica 9 Gennaio

ORE 16.15 ME CONTRO TE PERSI NEL TEMPO ( Famiglie al Cinema)

ORE 17.30 -20.30 HOUSE OF GUCCI



Lunedi 10 Gennaio RIPOSO



Martedi 11 Gennaio

RIPOSO



Mercoledi 12 Gennaio

RIPOSO



NOTE :

UN EROE Il Regista Asghar Farhadi sembra davvero l'eroe . Questo suo nuovo film rappresenta un vero e proprio ritorno a casa per il regista. Un ritorno talmente tanto riuscito da vincere la Palma D'oro a Cannes. Ma, Un eroe avrebbe tutte le caratteristiche giuste anche per arrivare ancora più lontano, e puntare agli Oscar. Importantissimo premio che Farhadi, lo ricordiamo, ha già vinto per ben due volte, per Una separazione e per Il cliente. Sarebbe pura cattiveria raccontare di più di una trama che, come sempre nei migliori film di Farhadi, sembra quasi un thriller per quanto è perfettamente orchestrata. il Cast non fa altro che donare naturalezza ad una storia che come sempre per merito del regista è perfettamente in grado di calibrare i toni, fare in modo che lo spettatore sia teso e preso dalla storia per poi regalarci momenti di autentica poesia come nell'ispiratissima inquadratura finale.

FEDERICA PELLEGRINI UNDERWATER Federica Pellegrini, la celebre nuotatrice italiana, se non addirittura la più importante del nuoto femminile del nostro Paese. Dopo aver preso parte a cinque Olimpiadi e conquistato diverse medaglie nel corso della sua carriera sportiva, la Pellegrini si è ritirata nel novembre 2021 durante i Campionati italiani invernali. Oggi Federica si racconta per la prima volta, affrontando il presente e il passato senza filtri. Nel film , oltre alla Pellegrini, è presente anche Matteo Giunta, allenatore e fidanzato della nuotatrice.

IL MARITO INVISIBILE di Edoardo Erba, con Maria Amelia Monti e Marina Massironi: un'esilarante commedia sulla scomparsa della nostra vita di relazione. Le due protagoniste, Fiamma e Lorella, due amiche cinquantenni che non si vedono da tempo, si trovano impegnate in una videochat. Lorella annuncia a sorpresa di essersi sposata, notizia ancora più incredibile quando rivela che il nuovo marito ha una particolarità: è invisibile. Fiamma teme che l'isolamento abbia prodotto danni irreparabili nella mente dell'amica e si propone di aiutarla. La personalissima comicità delle due protagoniste ci guiderà in un viaggio che dà i brividi per quanto scottante e attuale.



ME CONTRO TE PERSI NEL TEMPO I Me contro Te e i loro nemici si ritroveranno nell'Antico Egitto, dove conosceranno tanti nuovi amici, ma dovranno affrontare anche una nuova minaccia, la regina Viperiana, anche lei desiderosa di mettere le mani sugli oggetti magici...

HOUSE OF GUCCI il film diretto da Ridley Scott, segue la storia della famiglia Gucci, raccontando l'azienda attraverso le persone che ne hanno fatto parte, tra fama, genialità, momenti difficili e sofferenze. In particolar modo il film ruota attorno al fatto di sangue avvenuto il 27 marzo 1995 e che sconvolse il mondo della moda: l'omicidio di Maurizio Gucci. A interpretare il noto imprenditore italiano, all'epoca dei fatti già ex direttore dell'azienda, sarà Adam Driver. Lady Gaga invece veste i panni di Patrizia Reggiani, l'ex moglie di Gucci che fu accusata di aver organizzato l'omicidio dopo essere stata lasciata dal marito per una donna più giovane.

SUPEREROI Anna e Marco si incrociano per la prima volta mentre si stanno riparando dalla pioggia. Lei è un'aspirante fumettista, dinamica e dal carattere impulsivo. Lui è un professore di fisica che crede che dietro ogni nostro comportamento ci sia una spiegazione logica. il loro destino è quello di stare insieme. Nel corso degli anni la loro coppia si regge su un equilibrio, ora stabile ora molto precario. Emergono incomprensioni, fughe, scontri, cose non dette. Ma anche momenti di intensa felicità. Intanto il tempo passa e anche loro cambiano.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito WWW. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema . NON C'E' NESSUN OBBLIGO DI PRENOTAZIONE